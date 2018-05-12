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Королева Канн: лучшие выходы Летиции Касты на кинофестивале
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Королева Канн: лучшие выходы Летиции Касты на кинофестивале 

Grazia 1 час назад
Фото: Grazia
По признанию Касты, она никогда не хотела быть моделью, но стала ею, чтобы проложить себе путь в кино. «На самом деле, моей целью всегда была актерская игра. Меня переполняли эмоции, которые я так хотела выразить. Я выбрала модельную дорогу, потому что это был единственный способ стать актрисой», — поделилась однажды француженка.
И теперь на красных ковровых дорожках знаменитость блистает в дизайнерских нарядах исключительно в почетной гостьи Каннского кинофестиваля. Вспоминаем самые яркие выходы Летиции.
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