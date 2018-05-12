Стендапы — это круто. Особенно на ТНТ!

Сегодня формат стендапа вряд ли удивит кого бы то ни было — к ним привыкли. А в шоу Stand Up, креативным продюсером которого является комик Руслан Белый , сначала мало кто верил.

Кому интересно слушать монологи комиков, рассказывающих про свою жизнь? — справедливо опасался Руслан.

Обратимся к хронике событий. Итак, 21 сентября 2012 года прошла первая стендап-вечеринка никому не известного шоу. В зале было 8 человек.

Ну, а 1 октября 2017 года 5-летие шоу Stand Up в Crocus City Hall собрало уже более 6,5 тысячи зрителей в зале!

13 мая в 21.30 в эфире ТНТ будет показала телеверсия этого праздника, вошедшего, что называется, в анналы: предполагается, что «вечеринку» оценят по достоинству миллионы зрителей ТНТ.