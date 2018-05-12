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Стендапы — это круто. Особенно на ТНТ!
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Стендапы — это круто. Особенно на ТНТ! 

Вечерняя Москва 20 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Сегодня формат стендапа вряд ли удивит кого бы то ни было — к ним привыкли. А в шоу Stand Up, креативным продюсером которого является комик Руслан Белый, сначала мало кто верил.
Кому интересно слушать монологи комиков, рассказывающих про свою жизнь? — справедливо опасался Руслан.
Обратимся к хронике событий. Итак, 21 сентября 2012 года прошла первая стендап-вечеринка никому не известного шоу. В зале было 8 человек.
Ну, а 1 октября 2017 года 5-летие шоу Stand Up в Crocus City Hall собрало уже более 6,5 тысячи зрителей в зале!
13 мая в 21.30 в эфире ТНТ будет показала телеверсия этого праздника, вошедшего, что называется, в анналы: предполагается, что «вечеринку» оценят по достоинству миллионы зрителей ТНТ.
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