Скандальный победитель «Голоса» нелицеприятно высказался о Пелагее

Победитель шоу «Голос. Дети» Рутгер Гарехт рассказал о своем участии на проекте. По словам юного певца, сложности во время телешоу его лишь радовали.

"Я люблю трудности. За два дня до выступления последней тройки мне поменяли песню. Эта неожиданность и понравилась", — честно признался Рутгер.

Кроме того певец беспристрастно высказался о работе с Пелагеей. «Я посчитал ее более опытной, так как она была практически во всех сезонах „Голоса“, поэтому и пошел к ней», — сообщил Гарехт, добавив, что хоть и обменялся со знаменитой певицей контактами, на дальнейшее сотрудничество не рассчитывает. «Насчет совместных планов и работы в будущем не договаривались», — пояснил он.

Между тем, Рутгер рассказал, что поддерживает связь с другими участниками «Голоса». «В соцсетях общаюсь практически со всеми, но больше всего подружился с девчонками, с которыми был в суперфинале проекта», — цитирует юного певца сайт Orenday.ru.

Как писали Dni.Ru , подопечный Пелагеи 11-летний Рутгер Гарехт из Оренбурга занял первое место в последнем сезоне шоу «голос. Дети». В финале телепроекта юный певец исполнил хит Олега Газманова «Офицеры». Победителю вручили памятную статуэтку и миллион рублей от Первого канала.

Однако с итогом шоу многие россияне не согласились. В Сети разгорелся скандал. Народ на различных форумах и в соцсетях заявлял, что 11-летний оренбуржец не был лучшим в финале.