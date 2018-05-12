Ещё
Скандальный победитель «Голоса» нелицеприятно высказался о Пелагее
Далее:
Читайте также:
Ещё

Скандальный победитель «Голоса» нелицеприятно высказался о Пелагее 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: Дни.ру
Победитель шоу «Голос. Дети» Рутгер Гарехт рассказал о своем участии на проекте. По словам юного певца, сложности во время телешоу его лишь радовали.
"Я люблю трудности. За два дня до выступления последней тройки мне поменяли песню. Эта неожиданность и понравилась", — честно признался Рутгер.
Кроме того певец беспристрастно высказался о работе с Пелагеей. «Я посчитал ее более опытной, так как она была практически во всех сезонах „Голоса“, поэтому и пошел к ней», — сообщил Гарехт, добавив, что хоть и обменялся со знаменитой певицей контактами, на дальнейшее сотрудничество не рассчитывает. «Насчет совместных планов и работы в будущем не договаривались», — пояснил он.
Между тем, Рутгер рассказал, что поддерживает связь с другими участниками «Голоса». «В соцсетях общаюсь практически со всеми, но больше всего подружился с девчонками, с которыми был в суперфинале проекта», — цитирует юного певца сайт Orenday.ru.
Как писали Dni.Ru, подопечный Пелагеи 11-летний Рутгер Гарехт из Оренбурга занял первое место в последнем сезоне шоу «голос. Дети». В финале телепроекта юный певец исполнил хит Олега Газманова «Офицеры». Победителю вручили памятную статуэтку и миллион рублей от Первого канала.
Однако с итогом шоу многие россияне не согласились. В Сети разгорелся скандал. Народ на различных форумах и в соцсетях заявлял, что 11-летний оренбуржец не был лучшим в финале.
Дни.ру: последние новости
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу Возмутительные подробности смерти 32-летнего российского актера Загнали в гроб: Украиского певца подожгли на "Евровидении"
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фудпорн: зачем девушки обнажают грудь в ресторанах234
На Самойлову набросились зрители82
Подписчики Самойловой беснуются в Instagram95
Еву Грин засняли в подмосковном продуктовом30
Очевидные ляпы в голливудских фильмах8
Видео
03:14
Провальное выступление Самойловой появилось в сети
ТВ
04:54
Дженнифер Лопес устроила жаркие танцы в эфире
ТВ
02:52
Еву Грин засняли в подмосковном продуктовом
Кино
00:25
Собака влезла в кадр во время прогноза погоды
ТВ
04:54
За что знаменитостей сажают в тюрьму
Кино
05:46
Никто не узнает этих звезд без макияжа
Кино
10:13
Как кинозвезды решаются на каминг-аут
Кино
04:14
Киношники раскрыли секреты съемок
Кино
04:42
Самые страшные взрывы в кино
Кино
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение