В оренбургской мэрии наградили наставников победителя «Голос. Дети»

Благодарность главы Оренбурга за воспитание сына вручили маме Рутгера Гарехта Ларисе Гарехт и педагогам юного победителя телепроекта.

Награждение прошло накануне в администрации города. Евгений Арапов вручил благодарности всем причастным к успеху 12-летнего школьника из Оренбурга.

Так, за плодотворную педагогическую деятельность и развитие творческих способностей глава города наградил преподавателя по классу скрипки из детской музыкальной школы №1 Валерию Карапетову, у которой учился Рутгер.

Благодарности главы города Оренбурга за профессиональное мастерство и высокие результаты в подготовке воспитанника получили заведующая отделом «Образовательный комплекс „Щелкунчик“ областного дворца творчества им. Поляничко Алла Строилова и заведующая этой же секцией Ольга Ольхова.

Напомним, что в конце апреля оренбуржец Рутгер Гарехт стал победителем пятого сезона телепроекта „Первого канала“ „Голос. Дети“. В финале мальчик набрал 49% зрительских голосов и получил денежный приз размером 1 млн рублей.