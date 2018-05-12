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В оренбургской мэрии наградили наставников победителя «Голос. Дети»
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В оренбургской мэрии наградили наставников победителя «Голос. Дети» 

ProOren 12 минут назад
Фото: ProOren
Благодарность главы Оренбурга за воспитание сына вручили маме Рутгера Гарехта Ларисе Гарехт и педагогам юного победителя телепроекта.
Награждение прошло накануне в администрации города. Евгений Арапов вручил благодарности всем причастным к успеху 12-летнего школьника из Оренбурга.
Так, за плодотворную педагогическую деятельность и развитие творческих способностей глава города наградил преподавателя по классу скрипки из детской музыкальной школы №1 Валерию Карапетову, у которой учился Рутгер.
Благодарности главы города Оренбурга за профессиональное мастерство и высокие результаты в подготовке воспитанника получили заведующая отделом «Образовательный комплекс „Щелкунчик“ областного дворца творчества им. Поляничко Алла Строилова и заведующая этой же секцией Ольга Ольхова.
Напомним, что в конце апреля оренбуржец Рутгер Гарехт стал победителем пятого сезона телепроекта „Первого канала“ „Голос. Дети“. В финале мальчик набрал 49% зрительских голосов и получил денежный приз размером 1 млн рублей.
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