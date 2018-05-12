Орловская полиция проводит проверку по факту жестокого избиения собаки

УМВД России по Орловскому району обратились жители поселка Знаменка с заявлениями о том, что местный житель избил бездомную собаку в присутствии несовершеннолетних. В настоящее время проводится проверка, сообщили в полиции.

Подробности зверства со стороны человека рассказало «Орловское информбюро». Собака Алиса жила на улице, но у нее был ветпаспорт, ей делали необходимые прививки. Взрослые без опаски разрешали детям играть с Алисой. Кормила и ухаживала за животным местная жительница Екатерина Волохова.

В один из майских дней она увидела у палисадника кровь. О случившемся ей рассказали очевидцы.

«Мужчина стал ходить возле детской площадки и попросил у маленького ребенка кирпич, чтобы убить собаку», — рассказала женщина.

Он избил собаку и выбросил в мусорку. Сейчас Алиса находится в ветеринарной клинике и борется за жизнь. Она уже может сама глотать. По словам врачей, есть шанс на выздоровление.