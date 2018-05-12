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Орловская полиция проводит проверку по факту жестокого избиения собаки
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Орловская полиция проводит проверку по факту жестокого избиения собаки 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
В УМВД России по Орловскому району обратились жители поселка Знаменка с заявлениями о том, что местный житель избил бездомную собаку в присутствии несовершеннолетних. В настоящее время проводится проверка, сообщили в полиции.
Подробности зверства со стороны человека рассказало «Орловское информбюро». Собака Алиса жила на улице, но у нее был ветпаспорт, ей делали необходимые прививки. Взрослые без опаски разрешали детям играть с Алисой. Кормила и ухаживала за животным местная жительница Екатерина Волохова.
В один из майских дней она увидела у палисадника кровь. О случившемся ей рассказали очевидцы.
«Мужчина стал ходить возле детской площадки и попросил у маленького ребенка кирпич, чтобы убить собаку», — рассказала женщина.
Он избил собаку и выбросил в мусорку. Сейчас Алиса находится в ветеринарной клинике и борется за жизнь. Она уже может сама глотать. По словам врачей, есть шанс на выздоровление.
Сообщение Орловская полиция проводит проверку по факту жестокого избиения собаки появились сначала на РИА 57.
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