Волгоградцев зовут на «Сабантуй» с конными скачками и татарскими угощениями

Пройти с театрализованным шествием, попробовать самые вкусные национальные блюда и посмотреть на выступления лучших конников зовут гостей традиционного татарского праздника «Сабантуй».

— Тем, кто еще не знает о лучших татарских традициях или никогда не пробовал самых пикантных национальных угощений, стоит приехать на волгоградский «Сабантуй», — уверены в областном комитете культуры. — На большой праздник соберутся артисты с Волгоградской, Астраханской областей и республики Татарстан.

В 10: 00 участники самобытного «Сабантуя» встретят гостей театрализованным шествием. Уже с 11:00 волгоградцы смогут сыграть в национальные татарские игры, пройтись по сувенирной лавке и, конечно, заглянуть к местным поварам.

— В прошлом году волгоградский «Сабантуй» назвали «Национальным событием 2017» и презентовали на международном туристическом рынке, — поделились в областном комитете культуры.

Национальный татарский праздник развернутся в селе Малые Чапурники Светлоярского района. Начало в 10:00.