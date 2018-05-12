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Волгоградцев зовут на «Сабантуй» с конными скачками и татарскими угощениями
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Волгоградцев зовут на «Сабантуй» с конными скачками и татарскими угощениями 

v1.ru 2 часа назад
Фото: v1.ru
Пройти с театрализованным шествием, попробовать самые вкусные национальные блюда и посмотреть на выступления лучших конников зовут гостей традиционного татарского праздника «Сабантуй».
— Тем, кто еще не знает о лучших татарских традициях или никогда не пробовал самых пикантных национальных угощений, стоит приехать на волгоградский «Сабантуй», — уверены в областном комитете культуры. — На большой праздник соберутся артисты с Волгоградской, Астраханской областей и республики Татарстан.
В 10: 00 участники самобытного «Сабантуя» встретят гостей театрализованным шествием. Уже с 11:00 волгоградцы смогут сыграть в национальные татарские игры, пройтись по сувенирной лавке и, конечно, заглянуть к местным поварам.
— В прошлом году волгоградский «Сабантуй» назвали «Национальным событием 2017» и презентовали на международном туристическом рынке, — поделились в областном комитете культуры.
Национальный татарский праздник развернутся в селе Малые Чапурники Светлоярского района. Начало в 10:00.
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