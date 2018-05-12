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В микрорайоне Ямальский-2 в следующем году отроют новый детский сад
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В микрорайоне Ямальский-2 в следующем году отроют новый детский сад 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Тюмени в 2019 году в микрорайоне Ямальский-2 откроет свои двери новый детский сад.
Об этом губернатору Тюменской области Владимиру Якушеву на рабочем совещании сообщил заместитель главы региона Евгений Заболотный. По его словам, в областной столице ведется строительство шести объектов детских дошкольных учреждений. Их суммарная проектная мощность более двух тысяч мест.
Участники совещания обсудили перспективные предложения по строительству детских садов, исходя из имеющихся земельных участков. Они предусмотрены в районе Войновки, в микрорайоне Ямальский-1, на Московском тракте. Владимир Якушев дал поручение приступить к подготовке документации с использованием готового проекта и его привязке к местности.
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