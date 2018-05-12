Курск. На крыше Central Park открылся уникальный бассейн с пляжными зонами отдыха

Как ранее сообщалось, с помощью специального оборудования он трансформировался на месте ледового катка

Уникальность объекта в том, что это единственный в Курске открытый бассейн, расположенный на крыше многоэтажного здания, который работает зимой как каток. Эта технология новая не только для Курска, подобных катков-бассейнов нет в мире. Стоимость проекта — 131 млн руб.

Проектированием и строительством бассейна занималась московская компания «Новые спортивные технологии» — флагман отечественной индустрии в строительстве спортивных объектов. Надёжность сооружения обеспечивает двойная чаша бассейна из высоколегированной нержавеющей стали с противоскользящим рифлением.

Запатентованная система гидравлики, исключающая образования «зон застоя воды», гарантирует безопасное посещение. В современной высокотехнологичной очистной системе применяются дорогостоящие экологически чистые препараты. Уровень воды контролируется с помощью высокоточных датчиков. Пятиступенчатая система подготовки и обеззараживания воды обеспечивает её идеальный по чистоте состав, который постоянно контролируется с помощью электронной контрольно-измерительной станции. Такая технология позволяет посещать бассейн без специальных медицинских справок. Но для ещё большей гигиенической безопасности посетители проходят в бассейн через душевые кабины. Рядом также расположены удобные туалеты.

Площадь бассейна — 1205 кв.м. Глубина вполне комфортная — 1,2 м. В скором времени здесь оборудуют детскую зону. Она будет ограждена, глубина составит 0,3 м. Подогрев воды позволит чувствовать себя в бассейне комфортно в любую погоду и посещать его в течение всего купального сезона. Над бассейном находится крыша-купол, защищающая посетителей от дождя.

Часть площади бассейна отведена под развлекательные и оздоровительные водные аттракционы: гидромассаж, донный гейзер, шейный душ-водопад (для гидромассажа шейных позвонков), душ-водопад «Кобра», душ-радуга, фонтан в виде дерева.

Предусмотрены меры по обеспечении безопасности посетителей. Работают два спасателя, которые прошли обучение в учебном центре МЧС. Дети до 14 лет могут находиться в воде только в сопровождении взрослого, до 18 лет — под присмотром взрослого.

Цены: в будние дни — 150 руб. за 1 час, в выходные и праздничные — 200 руб. Детям до 12 лет скидки 50%. Безлимитное посещение на один день в будни — 300 руб., в выходные и праздничные дни — 400 руб. Детям до 3 лет бесплатно. В стоимость входного билета входит пользование раздевалками, а также шезлонгами с приставными тумбочками-столиками, зонтами. За отдельную плату можно арендовать полотенца и купить одноразовые тапочки.

Время работы — ежедневно с 10.00 до 22.00.