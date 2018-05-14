Бутылку со ста долларами от «Орел и Решка» нашли в Листвянке

Бутылку со спрятанными в ней ста долларами от программы «Орел и Решка» нашли волонтеры на берегу Байкала. Как сообщает «Вести-Иркутск», подарок от ведущих телепрограммы был найден во время субботника в Листвянке.

Напомним, съемки программы о телепутешествиях на Байкале проходили в феврале этого года. Тогда ее ведущие Регина Тодоренко Влад Топалов и спрятали в Листвянке свой традиционный подарок в виде денег в бутылке.

Сам выпуск программы ожидается сегодня, 14 мая.

Напомним, сегодня запускается авиасообщение между Иркутском и Улан-Удэ.