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Бутылку со ста долларами от «Орел и Решка» нашли в Листвянке
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Бутылку со ста долларами от «Орел и Решка» нашли в Листвянке 

АиФ Иркутск 48 минут назад
Фото: АиФ Иркутск
Бутылку со спрятанными в ней ста долларами от программы «Орел и Решка» нашли волонтеры на берегу Байкала. Как сообщает «Вести-Иркутск», подарок от ведущих телепрограммы был найден во время субботника в Листвянке.
Напомним, съемки программы о телепутешествиях на Байкале проходили в феврале этого года. Тогда ее ведущие Регина Тодоренко и Влад Топалов и спрятали в Листвянке свой традиционный подарок в виде денег в бутылке.
Сам выпуск программы ожидается сегодня, 14 мая.
Напомним, сегодня запускается авиасообщение между Иркутском и Улан-Удэ.
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