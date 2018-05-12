В Калмыкии впервые открылся международный фестиваль ойратских народов

МОСКВА, 12 мая. / ТАСС /. Красочная церемония подношения цветов Будде Шакьямуни в главном буддийском храме Калмыкии — центральном хуруле — ознаменовала в субботу начало торжественных мероприятий международного фестиваля «Ойрад тумэн» ("Ойратский народ"), который республика принимает впервые. Делегации из российских регионов и гости из Монголии и Китая представят на фестивале свои изделия традиционных промыслов, образцы музыкальной культуры, померятся силой в национальных видах спорта, сообщил ТАСС министр культуры и туризма Калмыкии Хонгор Эльбиков.

"Международный фестиваль «Ойрад тумэн» проводится уже в 10 раз, но впервые его принимает наша республика. К нам приехали гости из Монголии, Китая, с Алтая, из Тувы, Бурятии, Якутии. Торжественные мероприятия начались с церемонии подношения цветов Будде Шакьямуни, тем самым участники выразили почтение духовным ценностям и пожелали процветания всем жителям республики, страны и мира. Монахи же хурула своей молитвой благословили участников «Ойрад тумэн», — сказал Эльбиков.

Ойратские народы объединяют близкородных представителей монгольских народностей, проживающих в основном в России, Монголии и Китае.

Основные мероприятия фестиваля пройдут на территории экологической стоянки «Шатта» в Целинном районе. Программа «Ойрад тумэн» рассчитана на два дня, рассказал Эльбиков. Она включает деловые встречи, научно-практическую конференцию по изучению культурного наследия ойратских народов, соревнования по национальной борьбе «Бек бярлдан», стрельбе из лука, конные скачки, а также конкурсы этнических костюмов, кибиток и различные творческие состязания.

Министр отдельно отметил запланированные в рамках фестиваля театрализованные постановки и концерты. «Например, сегодня официально откроет фестиваль театрализованный пролог, рассказывающий об истории ойрат-калмыцкого народа. В нем примут участие порядка одной тысячи наших артистов. А вечером состоится концерт под открытом небом „Ночь в Хотоне“, в рамках которого пройдет байк-шоу и запланировано выступление известной монгольской фолк-группы „Алтай“, — добавил Эльбиков.