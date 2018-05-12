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Гости чемпионата мира по футболу смогут легко ориентироваться в Калининграде
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Гости чемпионата мира по футболу смогут легко ориентироваться в Калининграде 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Болельщикам не даст заблудиться проложенная по улицам красная линия. Разметкой обозначат туристический маршрут, который объединит главные достопримечательности и спортивные объекты, включая стадион и фан-зону. Также он укажет на лучшие рестораны города. Участникам гастрономической экскурсии обещают призы, для этого нужно сохранить чеки после посещения кафе. К ЧМ преобразится и подземный переход на Ленинском проспекте.
Андрей Ермак, министр по культуре и туризму Калининградской области:
— Мы сегодня говорили про переход между зданием «Ростелекома» и развалинами королевского замка интересная. Идея была его раскрасить ярко, под чемпионат мира надеемся, что болельщики будут активно им пользоваться, мы хотим организовать там арт. пространство пригласить туда уличных музыкантов.
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