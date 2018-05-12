Алибасов, Милонов и Соседов прошлись по новому видео Киркорова 

Недавняя совместная работа Филиппа Киркорова и команды Ивана Урганта при всей неоднозначности своего содержания вызвала огромный интерес общественности. Клип «Цвет настроения синий» быстро завоевал популярность на YouTube, буквально спровоцировав знаменитостей высказывать свои мнения о себе. Также стоит упомянуть, что некоторые инициативные граждане предложили лишить певца звания Народного артиста России ведь, по их мнению, поучаствовав в подобном шоу, он дискредитировал себя и свое творчество. Музыкальный критик Сергей Соседов, которому клип и песня не понравились, все же не согласился с этой точкой зрения, но предложил обратиться к советскому опыту и усилить цензуру. «Идея клипа абсолютно не ясна, это монтаж случайных кадров. Я считаю, что на него были напрасно потрачены деньги. Это тот случай, когда просто необходим худсовет, потому что на такие „творческие изыски“ нужно накладывать санкции. Сама песня очень вторична. У меня такое впечатление, что я ее уже где-то слышал. Это как будто бы отрыжка из каких-то старых мелодий, которые он уже пел тысячу раз», — заявил Соседов. Депутат Государственной думы Виталий Милонов в свою очередь посчитал, что подобные предложения — результат работы пиар-менеджеров самого Киркорова. «Это сделано для того, чтобы клип люди еще больше обсуждали! Мне лично видео не нравится. Я считаю, что, если человек начинает материться, он больше не владеет языком искусства. Это игра на эпатаж», — обозначил свое мнение политик. Продюсер и музыкант Бари Алибасов, посмотревший клип уже после того, как все вокруг принялись его обсуждать, вовсе не увидел причин для переживаний. «Обычный ролик, такое уже было много раз. В нем нет ничего такого, чтобы сказать: „Ах, удивило! Взорвало мозг!“ Лично я бы даже не обратил на него внимания, — высказался Бари Каримович в интервью изданию »Собеседник». — У нас что, люди не знакомы с матерными словами? Мне этот весь идиотизм напоминает Советский Союз. Матерных слов всего четыре, и иногда только с их помощью можно передать какую-то информацию».