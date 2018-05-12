Кто была в жизни героиня песенки «Все хорошо прекрасная маркиза…»

Одной из самых популярных юмористических песенок в Советском Союзе середины прошлого века являлся шлягер «Все хорошо прекрасная маркиза» в исполнении несравненного Леонида Утесова . При этом никто из литературных критиков не мог сказать точно, кто на самом деле сочинил стихи к популярному музыкальному хиту, а также кем была в реальной жизни та самая несчастная маркиза. Установить это стало возможным лишь много лет спустя.

Плагиат длиной в столетия

В нашей стране легкомысленная песенка «Все хорошо прекрасная маркиза» появилась в 1937 году благодаря Леониду Осиповичу Утесову, который исполнил ее в джазовом стиле дуэтом со своей очаровательной дочерью Эдит. Тем не менее, выдающийся певец не являлся ни автором сюжета, ни стихов к исполняемой им популярной песне. Фактически он ее «позаимствовал» у известного европейского певца Поля Мизраки исполнившего в 1935 году во Франции якобы сочиненную им песенку «Все хорошо, госпожа маркиза». Однако француз также не был автором сюжета быстро ставшей популярной по всей Европе композиции. Дело в том, что Мирзаки просто творчески доработал историю из сборника «Учительская книга клирика», составленного в 1115 году испанским писателем Педро Альфонсо на основе сказок разных народов. В основу книги легли народные произведения арабских, персидских и индийских народных эпосов. В частности в сборник попала история слуги, который, не желая огорчать своего хозяина, дозировано выдает ему плохие новости о смерти собаки, мула, служанки, членов хозяйской семьи и пожара в доме.

Французский хит в «Песнях моей Родины»

Самое интересное, что в СССР первым услышал французский хит вовсе не Леонид Утесов, а популярный советский поэт Александр Безыменский с которого М. А. Булгаков списал образ поэта Ивана Бездомного в романе «Мастер и Маргарита». Именно Александр Безыменский, заинтересовавшись необычным сюжетом веселой француской песенки слегка переработав, перевел ее на русский язык, а затем показал Леониду Утесову. Певцу настолько понравилась песня, что он включил ее в свою концертную программу «Песни моей Родины», хотя ни к России, ни к СССР, французский хит не имел ровно никакого отношения. Тем не менее, став необычайно популярной, песня «Все хорошо прекрасная маркиза» заинтересовала историков музыки, которые попытались найти первоисточник сюжета и по возможности выяснить, кем в реальной жизни являлась та самая несчастная маркиза.

Русский след испанской истории