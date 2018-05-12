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Станцевать под музыку своей молодости смогут вологжане на танцевальных полянах
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Станцевать под музыку своей молодости смогут вологжане на танцевальных полянах 

Вологда.рф 2 часа назад
Фото: Вологда.рф
Центр «Забота» открывает летний танцевальный сезон. Первая встреча прошла накануне вечером в Кировском сквере и собрала около сотни вологжан.
Творческий номер представил коллектив «Цыганочка». А затем все желающие смогли потанцевать под мелодии и песни, которые были популярны в прошедшие десятилетия 20 века.
Танцевальный сезон на открытых площадках центр «Забота» открывает каждое лето, как только позволяет погода.
«Раньше в городе в мае открывались танцевальные площадки, на которых отдыхала молодежь. Такими мероприятиями мы пытаемся воссоздать атмосферу того времени. Чтобы люди пришли, пообщались, потанцевали, вспомнили те годы, чтобы у них поднялось настроение», — рассказала директор культурно-досугового центра «Забота» Людмила Кундина.
Для танцевальных встреч выбираются разные площадки. Вторая состоится 25 мая в Кремлевском саду, у фонтана. Анонс будет размещаться в группе центра «Забота» в соцсети. Организаторы приглашают на танцевальные поляны всех желающих.
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