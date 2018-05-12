Сергей Лазарев удивил романтическим ужином с другом 

В Сети опять пошли разговоры о нетрадиционной ориентации Сергея Лазарева. На этот раз он спровоцировал их сам. В «Инстаграме» исполнителя появилось два снимка в компании с телеведущим Андреем Разыграевым. Они сидят за накрытым столом, готовясь смотреть футбол и «Евровидение».
Однако меню соответствует скорее романтическому ужину, чем дружеской пирушке. На скатерти: сыр, клубника, вино, крекеры, арбуз — странный рацион для брутальных мужиков.
Фотографией поделился и Андрей Разыграев. Молодые люди сейчас совместно отдыхают в Майами.
Подписчики Сергея тут же начали выяснять, какие отношения его связывают с Андреем. О личной жизни Лазарева известно мало. Только про его роман с Лерой Кудрявцевой, но в артистической среде давно говорят, что это был всего лишь пиар.