В Перми пятый раз пройдёт поэтический фестиваль «Компрос» 

Он состоится 25-27 мая. В краевой столице соберутся авторы из Пермского края, а также Екатеринбурга, Челябинска, Ижевска, Москвы и Тюмени.
Как рассказал корреспонденту «АиФ-Прикамье» исполнительный директор фестиваля Борис Эренбург, центральным событием станет поэтический марафон, во время которого поэты в течение трёх часов будут читать стихи около арт-объекта «Яблоко» около Горьковской библиотеки. Ещё одно знаковое событие фестиваля — букпитчинг, по итогам которого у одного из пермских поэтов появится шанс издать собственную книгу стихов.
Также в рамках фестиваля пройдут творческие встречи, поэтические слэмы и презентации книг.
Завершится «Компрос» традиционным «Кораблём поэтов», во время которого участники и гости фестиваля отправятся в трёхчасовое плавание на теплоходе по Каме.
Напомним, поэтический фестиваль «Компрос» проходит в Перми с 2014 года. Осенью 2017 года у организаторов фестиваля и Министерством культуры возникло недопонимание, из-за чего осенний этап «Компроса» прошёл без поддержки краевого правительства. В 2018 году, после обновления состава Минкульта, фестиваль вновь получил поддержку.