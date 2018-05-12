В Перми пятый раз пройдёт поэтический фестиваль «Компрос»

Он состоится 25-27 мая. В краевой столице соберутся авторы из Пермского края, а также Екатеринбурга, Челябинска, Ижевска, Москвы и Тюмени.

Как рассказал корреспонденту «АиФ-Прикамье» исполнительный директор фестиваля Борис Эренбург, центральным событием станет поэтический марафон, во время которого поэты в течение трёх часов будут читать стихи около арт-объекта «Яблоко» около Горьковской библиотеки. Ещё одно знаковое событие фестиваля — букпитчинг, по итогам которого у одного из пермских поэтов появится шанс издать собственную книгу стихов.

Также в рамках фестиваля пройдут творческие встречи, поэтические слэмы и презентации книг.

Завершится «Компрос» традиционным «Кораблём поэтов», во время которого участники и гости фестиваля отправятся в трёхчасовое плавание на теплоходе по Каме.