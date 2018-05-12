Костромичи сражаются за звание лучшего ловца рыбы на поплавочную удочку

На набережной Волги рядом с рестораном «Старая пристань» проходит открытый чемпионат Костромской области по ловле рыбы поплавочной удочкой 2018, сообщает департамент природных ресурсов Костромской области.

Состязание будет напряженным и достаточно длительным, оно пройдет за два дня, двумя турами продолжительностью по 4 часа каждый. Спортсменам предстоит проявить выдержку, сноровку и профессионализм.

Принять участие могут все желающие. Дети до 16 лет принимают участие только в сопровождении родителей или опекунов. Соревнования продолжатся завтра. Начало — в 07:30.