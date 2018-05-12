Ребёнок инвалид и газовая труба: Муромский выслушал жалобы орловцев

Глава администрации Орла Александр Муромский на минувшей неделе провёл приём граждан по личным вопросам, сообщает пресс-служба.

Сити менеджер встретился с шестью орловцами. Один из заявителей попросил отремонтировать тротуар возле его дома в Привокзальном переулке и решить вопрос с освещением на пересечении их переулка с ул. Ляшко.

Глава администрации пояснил, что в перечень ремонта в этом году тротуар не вошел, но поскольку он ведет к магазину «Пятерочка», то можно обсудить вопрос участия торговой сети в ремонте тротуара. Сити-менеджер поручил своему заместителю Николаю Ванифатову разработать смету и встретиться с представителем «Пятерочки».

По вопросу освещения глава администрации дал поручение оперативно решить вопрос, поскольку через неосвещенный участок домой возвращаются школьники.

Мать двоих детей, один из которых — инвалид, попросила рассмотреть возможность выделения сиделки.

По словам заместителя начальника управления соцподдержки Аллы Шайкиной, дважды в неделю по 1,5 часа за ребенком-инвалидом бесплатно ухаживает сиделка. Этого времени недостаточно — орловчанка работает на полставки, за ребенком нужен постоянный уход, а платная сиделка женщине не по карману. Другие возможные меры социальной поддержки семье также оказываются.

Муромский поручил найти волонтеров, которые бесплатно смогут помогать орловчанке. Кроме того, управление социальной поддержки населения ищет благотворителей, которые смогут помочь матери инвалида деньгами.

Жительница дома №18 по Карачевскому переулку рассказала, что автомобили, паркующиеся во дворе, задевают газовую трубу, проходящую вдоль их дома, что довольно рискованно.

Глава администрации поручил направить ходатайство в ЖЭУ №23, с просьбой провести общее собрание жильцов и решить вопрос об установке ограждения вокруг газовой трубы.

Также на встрече были рассмотрены вопросы благоустройства, состояния придомовых территорий, переселения из аварийного фонда, социальной сферы.