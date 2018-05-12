В Нижний Новгород приезжает чумовой проект Ирины Горбачевой «Я Танцую По Москве»

В Нижний Новгород приезжает чумовой проект Ирины Горбачевой «Я Танцую По Москве»«Я Танцую По Москве» — уникальный авторский проект, направленный на раскрепощение внутреннего я и свободу самовыражения личности через музыку и танец. Автор проекта — актриса театра и кино Ирина Горбачева. В Нижнем Новгороде проект «Я Танцую По Москве» состоится 17 мая, зарегистрироваться для участия в нем необходимо на сайте проекта.

Как появилась идея «Я Танцую По Москве»? ​Все началось с путешествия в Париж. В один из вечеров мне захотелось потанцевать на улице, и я поставила перед собой задачу: танцевать по городским улицам целый час без остановки… До этого момента я была уверена, что я свободный, раскрепощённый человек и справлюсь с этим без труда. Не тут-то было! Мне понадобилось 20 минут «танцевального» пути, чтобы я перестала стесняться, чувствовать себя неловко и наконец смогла оторвать глаза от асфальта и посмотреть на людей, идущих мне навстречу. К моей радости, все, кого я встречала, мне улыбались, а некоторые в знак поддержки начинали со мной танцевать. В тот момент меня посетила мысль: «Эх, вот бы так потанцевать в Москве!» Эта идея, возможно, так бы и осталась идеей, если бы не мои друзья, которые поддержали меня в моей мечте и сделали всё, чтобы воплотить её в жизнь.

Что такое танцевальная терапия? Проект «Я Танцую По Москве» я называю танцевальной терапией. Почему терапией? Танец — это движение тела в частотах музыки. В нашей жизни мы танцуем редко или по случаю. Танец — это выход эмоций, энергии через тело. Это взаимодействие с людьми и импровизация, которая происходит здесь и сейчас. Это раскрепощение тела и сознания. Мы чувствуем музыку, «отключаем голову» и становимся самими собой.

Что я Вам предлагаю? Я предлагаю вам бросить вызов своим комплексам, неуверенности в себе, смущению. Вызов, который вы должны принять, чтобы стать свободным! Для меня «Я Танцую По Москве» — это не просто воплощение мечты, это задача, ради выполнения которой я сделаю всё возможное, чтобы настроить вас на волну танца, раскрепощения, любви друг к другу и свободе самовыражения. Вместе мы будем «Танцевать По Москве», сбрасывать оковы стеснения, комплексы и неуверенность.

Для кого «Я Танцую По Москве»? Для всех! Для пар, друзей, братьев, сестёр, товарищей, коллег, «одиноких волков», стеснительных, смельчаков, закомплексованных подростков — всех тех, кем мы частично являемся в душе на протяжении всей жизни. Главное, чтобы вы хотели меняться, смело и свободно идти вперёд в ритм музыки!

Подробнее о проекте в эфире «Вечернего Урганта»