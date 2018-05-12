В Опочке 19 мая выступят Вилли Токарев и ВИА «Самоцветы» 

В Опочке 19 мая на военном стадионе пройдёт бесплатный концерт патриотической песни: как сообщили «Псковской губернии» в ассоциации «Псковский лес», перед жителями города выступит известный шансонье Вилли Токарев, ВИА «Самоцветы» с солисткой Еленой Пресняковой, исполнители шансона Анатолий Полотно и экс-солист группы «Лесоповал» Сергей Куприк, а также скрипач Фёдор Карманов. Ведущим-конферансье концертного вечера станет заслуженный артист России Михаил Вашуков. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».