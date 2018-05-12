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Во Владивостоке стартовал приём заявок на участие в фотоконкурсе «Глубина резкости»
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Во Владивостоке стартовал приём заявок на участие в фотоконкурсе «Глубина резкости» 

Prim.News 1 час назад
Фото: Prim.News
Заявки принимаются до 31 мая.
Начался прием заявок на участие во втором краевом фотоконкурсе «Глубина резкости». Заявку и конкурсные фотографии необходимо отправить в адрес оргкомитета до 31 мая 2018 года, сообщили организаторы.
Фотоконкурс приурочен к 80-летию Приморского края. К участию допускаются снимки, сделанные в последние три года на территории Приморского края, в следующих номинациях: портрет, пейзаж, архитектура, репортаж, экспериментальная фотография.
По итогам конкурса будет сформирована фотовыставка, которая торжественно откроется 17 августа во Владивостоке в рамках трехдневного фотофестиваля. В течение года фотовыставку планируется экспонировать еще в нескольких городах Приморского края.
Авторы лучших фотографий будут награждены ценными призами. В состав жюри фотоконкурса вошли известные российские фотографы и фотокритики, победители и члены жюри всероссийских и международных фотоконкурсов, амбассадоры известных мировых марок фототехники.
Организатор конкурса — государственное автономное учреждение «Приморский краевой центр народной культуры» при поддержке департамента культуры Приморского края. Положение о фотоконкурсе и заявка участника размещены на официальном сайте организатора pkcnk.ru  По вопросам участия в конкурсе можно обращаться по телефонам +79243373839, +79025244993 или по электронной почте fotoquest@mail.ru  Справочно: в 2017 году фотоконкурс был проведен в первый раз. В нем приняло участие 157 фотографов из 29 населенных пунктов Приморского края. В течение года выставка экспонировалась во Владивостоке, Кавалерово, Дальнегорске, Спасске Дальнем и Уссурийске. Открытие выставок сопровождалось мастер-классами для фотографов.
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