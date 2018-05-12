Самарская балерина станцевала на пуантах возле «лунных кратеров» на улице Дачной

В Самаре на Дачной прошёл уличный концерт. Мероприятие провели, чтобы привлечь внимание власти к неудовлетворительному состоянию дорожного полотна на этом участке. Об этом сообщил организатор акции, самарский художник Лев Ушаков.

Прямо посреди дороги в классической белой пачке и пуантах под аккомпанемент музыканта Павла Куприянова самарская балерина Светлана Круль исполнила несколько па. Таким образом артисты откликнулись на приглашение Льва поддержать акцию «Дачный сезон».

Поддержать Льва пришел музыкант Павел Куприянов

— Эта идея мне пришла в голову, когда я вечером проезжал по Дачной на велосипеде. Сразу пришла мысль, что мероприятие дожно быть провокационным. Так и родился этот художественный вызов, — рассказал Лев.

Концерт публично нигде не афишировался. Приглашения организатор разослал только друзьям и знакомым в соцсетях. Специально пришли посмотреть 20 зрителей. Еще столько же случайных прохожих и автомобилистов привлек сам концерт.

Вместо того, чтобы устранить выбоины, их просто засыпали

До этого перформер бросил в твиттере художественный вызов губернатору Азарову и посадил 4 кг картошки прямо по середине дороги на улице Дачной. Ролик привлек внимание местной власти. В бюджете Самары уже заложили средства на завершение корректировки проекта по ремонту дороги. После того, как он пройдет государственную экспертизу, администрация проведет торги по выбору подрядчика.