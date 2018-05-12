Самарская балерина станцевала на пуантах возле «лунных кратеров» на улице Дачной 

В Самаре на Дачной прошёл уличный концерт. Мероприятие провели, чтобы привлечь внимание власти к неудовлетворительному состоянию дорожного полотна на этом участке. Об этом сообщил организатор акции, самарский художник Лев Ушаков.
Прямо посреди дороги в классической белой пачке и пуантах под аккомпанемент музыканта Павла Куприянова самарская балерина Светлана Круль исполнила несколько па. Таким образом артисты откликнулись на приглашение Льва поддержать акцию «Дачный сезон».
Поддержать Льва пришел музыкант Павел Куприянов
— Эта идея мне пришла в голову, когда я вечером проезжал по Дачной на велосипеде. Сразу пришла мысль, что мероприятие дожно быть провокационным. Так и родился этот художественный вызов, — рассказал Лев.
Концерт публично нигде не афишировался. Приглашения организатор разослал только друзьям и знакомым в соцсетях. Специально пришли посмотреть 20 зрителей. Еще столько же случайных прохожих и автомобилистов привлек сам концерт.
Вместо того, чтобы устранить выбоины, их просто засыпали
До этого перформер бросил в твиттере художественный вызов губернатору Азарову и посадил 4 кг картошки прямо по середине дороги на улице Дачной. Ролик привлек внимание местной власти. В бюджете Самары уже заложили средства на завершение корректировки проекта по ремонту дороги. После того, как он пройдет государственную экспертизу, администрация проведет торги по выбору подрядчика.
«Лунные кратеры» на Дачной до этого высмеивали на просторах интернета. Фотографии стали мемом и попали в заграничные таблоиды: в Великобритании о самарских дорожных червях узнали читатели Daily Mail, The Sun и зрители канала BBC 2. В конце апреля улица засветилась в паблике «Фрустрация».