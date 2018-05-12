В Горнокнязевске агитировали идти на контрактную службу и дали пострелять всем желающим

Сегодня в природно-этнографическом комплексе в Горнокнязевске прошла праздничная программа, посвященная Дню Победы.

Гости музея слушали песни военных лет в исполнении хора ветеранов труда города Салехарда, концерт которых из-за морозной и ветреной погоды пришлось перенести в чум-чайную.

В другом зале прошла выставка артефактов с раскопок, которые организовали и привезли уже в этом году воины-афганцы. Там же были представлены детские поделки на тему Великой Отечественной войны.

Работники военкомата агитировали идти на контрактную службу в армию и провели соревнования по стрельбе. А еще были мастер-классы по резьбе и вышиванию.

В финале праздника участники продегустировали солдатскую кашу из полевой кухни.