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В Горнокнязевске агитировали идти на контрактную службу и дали пострелять всем желающим
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В Горнокнязевске агитировали идти на контрактную службу и дали пострелять всем желающим 

Красный Север 2 часа назад
Фото: Красный Север
Сегодня в природно-этнографическом комплексе в Горнокнязевске прошла праздничная программа, посвященная Дню Победы.
Гости музея слушали песни военных лет в исполнении хора ветеранов труда города Салехарда, концерт которых из-за морозной и ветреной погоды пришлось перенести в чум-чайную.
В другом зале прошла выставка артефактов с раскопок, которые организовали и привезли уже в этом году воины-афганцы. Там же были представлены детские поделки на тему Великой Отечественной войны.
Работники военкомата агитировали идти на контрактную службу в армию и провели соревнования по стрельбе. А еще были мастер-классы по резьбе и вышиванию.
В финале праздника участники продегустировали солдатскую кашу из полевой кухни.
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