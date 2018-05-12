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Такие странные балерины
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Такие странные балерины 

Мир24 2 часа назад
Фото: Мир24
Они морят себя голодом, выворачивают суставы и ломают пальцы в пуантах. Балет — это сложно и больно, но захватывающе прекрасно.
Кому удается выдержать строгую диету и физические нагрузки? Можно ли научиться крутить фуэте в зрелом возрасте? Корреспондент телеканала «МИР» попыталась все выяснить на собственном примере.
Сразу после балета отправимся в Беларусь и узнаем, когда там изобрели первый мопед и на что способны белорусские экстремалы. Не пропустите программу «Такие странные» 13 мая в 6:30 на телеканале «МИР».
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