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«Ундервуд»: По утрам мы не поем, но для летчиков сделали исключение
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«Ундервуд»: По утрам мы не поем, но для летчиков сделали исключение 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
На авиабазе в подмосковной Кубинке 12 мая прошел грандиозный праздник, посвященный 80-летию Центра показа авиационной техники. Гости, которые в честь юбилея смогли попасть на территорию центра совершенно свободно, увидели выступление вертолетной группы «Беркуты», пилотаж семикратной абсолютной чемпионки мира в женском зачете по самолетному спорту Светланы Капаниной, группу мало авиации «Первый Полет».
Главным событием праздника стало выступление пилотажных групп «Стрижи» и «Русские витязи». А на земле зрителей развлекали музыканты НАШЕго Радио — 7Б, «Ундервуд» и другие.
Как признались в беседе со спецкором НСН музыканты «Ундервуда» Владимир Ткаченко и Максим Кучеренко, с летчиками у них давняя дружба, поэтому пропустить праздник в Кубинке они не могли.
«Я заболел — у меня аллергия, дико боялся за свой голос. И вообще, в такие ранние часы мы не играем, но для летчиков сделали исключение. А еще мы встретили нашего старинного друга — Николая Анисимова. Это «летчик с гитарой в руках» — настоящий поэт и бард. Он налил мне коньяка, обнял — и мне тало легче. Так, он передал сцену от себя к нам, и это нас вдохновило очень сильно», — признался Максим Кучеренко.
Его коллега по группе Владимир Ткаченко не исключил, что им двоим хватит вдохновения для написания новых песен.
«Сегодня была очень хорошая погода и очень хороший праздник. Правильная погода, правильные люди, правильный праздник. Когда правильно — все хорошо», — сказал Владимир Ткаченко.
Отметим, что ходить друг другу в гости для НАШЕго Радио и летчиков давно стало хорошей традицией. В программе фестиваля «НАШЕСТВИЕ» ежегодно присутствует «небесный рок-н-ролл» от пилотажных групп «Стрижи», «Соколы России» и «Русские витязи». В апреле этого года летчики из Кубинки присоединились к акции «Кругом НАШЕ», посвященной 20-летию радиостанции.
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