Волгоградцев отправят в ностальгическое путешествие по стране «Пионерия»

Гостей нового интерактивного музея «Россия — моя история» зовут вспомнить о пионерском прошлом на традиционном акции «Ночь музеев — 2018».

— В этом году «Ночь музеев» совпадает с Днем пионерии, и мы приглашаем волгоградцев на интерактивную площадку «Путешествие по стране „Пионерия“, — рассказали V1.ru в историческом парке.

Пионерские песни и речевки будут раздаваться из холла нового музея. Волгоградцам, ностальгирующим по школьным временам, завяжут красные галстуки и дадут пионерский барабан.

Путешествие в „Пионерию“ начнется в 18:00.

В это же время горожан приглашают на интерактивные путешествия по истории России и интересные мастер — классы.

— в 18:00 в парке начнется викторина „Погрузись в историю России“, на которой волгоградцы сдадут тест на знание истории Отечества от Рюрика до наших дней.

— в 18:30 маленьких посетителей приглашают на мастер-классы по квиллингу (изготовление композиций из бумаги) и росписи тарелок акрилом. Взрослые в это время смогут принять участие в проекте „Рисуем родной город“.

— в 19:00 в зале-лектории любители танцев выучат несколько грациозных движений вальса, трогательного менуэта и торжественного полонеза. Мастер-класс проведет творческая группа „Русский бал“.

Акция „Ночь музеев-2018“ в историческом парке пройдет 19 мая с 18:00 до 22:00. В это время горожане погуляют по интерактивным залам совершенно бесплатно.