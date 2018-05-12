Сотрудники дипмиссиий СНГ в Швейцарии вместе отметили годовщину Великой Победы

ЖЕНЕВА, 12 мая. /Корр. ТАСС Константин Прибытков /. Сотрудники дипломатических представительств и посольств стран СНГ в Швейцарии вместе отметили в субботу 73-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Во время торжественной церемонии, состоявшейся в постпредстве России при отделении ООН в Женеве, они минутой молчания почтили память советских воинов, погибших в борьбе с фашистскими захватчиками.

Общий подвиг народов

"В те далекие военные годы все народы Советского Союза внесли неоценимый вклад в победу над фашизмом, — заявил в выступлении на церемонии глава российской дипмиссии Геннадий Гатилов . — Народ сражался на фронтах Великой Отечественной войны, трудовые подвиги совершались в тылу, и только совместными усилиями всех народов нам удалось выстоять и победить. Память об этой войне никогда не исчезнет из наших сердец". «Мы будем помнить о тех, кто погиб на этой кровавой войне, и делать все, чтобы подобное никогда не повторилось», — сказал дипломат, подчеркнув, что нельзя допустить, чтобы в мире поднял голову неонацизм, прославлялся фашизм и искажалась история Второй мировой войны и ее итоги.

Гатилов поблагодарил руководителей дипмиссий СНГ, принявших участие в подготовке праздничного мероприятия — Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Туркменистана, Таджикистана и Узбекистана. «Спасибо Вам большое за отклик на наше приглашение, за Ваше активное участие», — сказал он.

Постоянный представитель Республики Беларусь при женевской штаб-квартире ООН Юрий Амбразевич, выступая на церемонии, сказал, что «важно уметь видеть и сохранять главную объективную правду о нашей Победе» в условиях растущего потока информации о войне и «отделять ее от текущего политического контекста, от всех ныне модных и зачастую абсолютно предвзятых оценок», от попыток очернить роль и действия руководства СССР, военачальников и советских солдат. Дипломат подчеркнул, что нужно «помнить правду о нашей Победе и передавать ее детям и внукам», а также помнить о цене Победы. «Мы сами и весь мир вместе с нами не должен ее забыть, это наш иммунитет от войны», — подчеркнул дипломат.

Аплодисменты со слезами на глазах

После торжественной церемонии участникам праздника был представлен музыкальный спектакль «Фронтовые письма разорванных судеб», подготовленный учащимися школы при российском постпредстве. Представление включало стихи, песни, материалы кинохроники и кадры ставших классикой советских фильмов о войне, а также вышедшей недавно на экраны российской киноленты «Собибор». Танцевальная группа при дипмиссии РФ показала композицию «Матери войны», а детский танцевальный коллектив — сценку «Капитаны».

Автор праздничной постановки, педагог с 35-летним стажем Ольга Шумова рассказала ТАСС, что в спектакле участвовало 70 человек, в основном — школьники. «Тема фронтовых писем — новая для меня. Мы ставили здесь в прошлые годы тематические спектакли о детях и женщинах войны и в целом о войне. Особенность всех постановок в том, что они обязательно предусматривают общение со зрителями», — сказала она. Дети готовили спектакль с энтузиазмом, ведь практически у всех есть родственники — ветераны войны и труженики тыла. «У меня оба деда были военными летчиками. Я бывало заплачу на репетиции, а дети подходят и успокаивают: „Ольга Юрьевна, не плачьте“, — рассказала педагог.

Неделя Победы

Торжественное собрание в постпредстве РФ и состоявшаяся затем традиционная праздничная „маевка“, на которой страны СНГ предложили участникам праздника отведать блюда национальной кухни, стали заключительным аккордом „недели Победы“ в Женеве. Пятого мая сотрудники постпредства РФ приняли участие в шествии „Бессмертного полка“, которое было организовано швейцарским общественным комитетом соотечественников. Шестого мая состоялся Женевский марафон, в котором участвовала команда постпредства РФ, посвятившая свой забег Дню Победы и пронесшая по улицам дипломатической столицы Европы георгиевские ленточки, приколотые к спортивным футболкам.

Восьмого мая в женевской штаб-квартире ООН по инициативе России был показан фильм „Собибор“ о восстании узников нацистского концлагеря в 1943 году, а 9 мая сотрудники постпредства России в Женеве и посольства в Швейцарии (Берн) возложили венки к памятнику советским воинам на кладбище „Хёрнли“ в Базеле. Там также прошла акция „Бессмертный полк“, которая проводилась уже третий год подряд.