Селфи столетней давности — эти снимки доказывают, что люди умели фотографировать самих себя уже давно

Селфи столетней давности — эти снимки доказывают, что люди умели фотографировать самих себя уже давноВ 2013 году в Оксфордском Словаре впервые опубликовали новое слово года «selfie», которое они определили как «фотографию, которую вы сделали с собой, как правило, с помощью смартфона или веб-камеры, и загрузили на веб-сайт социальных сетей». Несмотря на безудержное распространение техники, совсем недавно выяснилось, что“селфи” (если они определены как фотография самого себя) — далеко не современное явление.

Действительно, фотографический автопортрет, как ни удивительно, был распространен в самые ранние дни возникновения и изобретения фотографии, когда экспериментирующему фотографу было удобнее выступать в качестве модели.