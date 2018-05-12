Британский таблоид научил фанатов пить водку в России

Пособие для британцев, которые планируют посетить Чемпионат мира по футболу в России, опубликовал таблоид The Sun.

Авторы инструкции в The Sun отмечают, что Россия представляет собой «совершенно иной мир», поэтому решили дать несколько советов фанатам, сообщает RT.

В частности, таблоид отмечает, что британцы «известны полным отсутствием самоконтроля, когда дело касается выпивки», а «русские известны своей любовью к водке», и это «убийственная комбинация», поэтому советует не злоупотреблять водкой.

Живущий в России владелец турагентства Горан Пилипович, который помогал The Sun составлять инструкцию, советует обязательно заедать выпивку zakusi — маринованными огурцами, ветчиной и сыром.

Отмечается, что важную роль играют тосты, поэтому пить до их произнесения считается «очень невежливым».

Также британцам не советуют мешать водку с пивом, чтобы избежать тяжелого похмелья. Но и от него есть средство, пишут журналисты, — овощной суп borscht. «Возможно, он не выглядит столь же аппетитно, как бигмак с картофелем фри, но витамин C быстро избавит вас от головной боли. Вдобавок его легко и просто есть, если вас воротит от всего остального», — пишет газета.

В итоге британцам советуют не соревноваться в выпивке с местными жителями. «Это другая культура питья. Они вас перепьют», — сказал Пилипович.

Кроме того, таблоид просит британцев обратить внимание на манеры. Например, при входе в чужое жилье спрашивать, нужно ли снимать уличную обувь, уступать место в общественном транспорте babushkas.

Отмечается, что хмурость россиян не означает недружелюбие. «Все дело в культуре. Русские удивятся вашей разговорчивости. В отличие от нас они не стремятся показывать эмоции. Они откровенны с семьей и друзьями, но не незнакомцами», — уточнил Пилипович и отметил, что они «оттают» со временем. «Русские — вежливые люди», — добавил он.