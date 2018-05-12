Самая страшная церковь в мире

Мурашки по коже и липкое безнадежное ощущение страха. Темное здание, окруженное кладбищем, скрипящие полы, холод. Вы проходите внутрь и видите призраков — белые, мерцающие в полутьме костела фигуры, которые заполнили все пространство от входа до алтаря. Они сидят на скамьях, возвышаются в проходе и у самых стен, стоят близ кафедры, и вместо лиц на вас взирают черные бездонные дыры. В церкви стоит звенящая тишина, но она кажется громче звуков самого мощного взрыва.

Построенная в 1352 году, церковь Святого Георгия в чешской деревне Лукова постепенно начала приходить в упадок еще в 60-х годах XX века.

Причиной запустения стал обвал крыши, который произошел во время одной из похоронных церемоний. Денег на ремонт не оказалось, а местные жители искренне поверили в то, что святое место проклято. С тех пор мало кто заглядывал внутрь здания.

В попытке привлечь внимание к старому историческому зданию местный художник Якуб Хадрава превратил развалины в арт-объект. Теперь на скамьях для прихожан сидят безмолвные неподвижные белые силуэты.

Фигуры изображают призраков судетских немцев, живших в деревне во времена Второй мировой войны и каждое воскресенье приходивших в этот костел. Этой работой Хадрава хочет показать миру, что у этого места есть история, которая имеет большое влияние на людей.

Духи пугают и одновременно завораживают.

Благодаря белым призракам костел стал популярным не только среди местных жителей, но и среди туристов. На деньги, вырученные от экскурсий, костел отремонтируют. Пока никто не знает, останутся ли духи после реставрации церкви или исчезнут навсегда.