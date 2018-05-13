«Трудно не только двигаться, но и дышать»

Феминизм — тема, которую в последнее время обсуждают не только взрослые между собой, но и дети. В издательстве «Эксмо» выходит книга итальянок Елены Фавильи и Франчески Кавальо «Сказки на ночь для юных бунтарок», в которой собраны детские сказки, написанные по мотивам реальных биографий великих женщин, сыгравших важную роль в вопросах равноправия женщин и мужчин. «Лента.ру» публикует некоторые главы из книги.

КЕЙТ ШЕПАРД. Суфражистка

Были времена, когда мужчины считали, что женщины существуют на земле только для того, чтобы служить им. Они полагали, что женщины должны готовить еду, убирать дома, присматривать за детьми — а все остальное не их ума дело. Считали, что женщины должны носить «женственную одежду» — длинные платья с туго зашнурованными корсетами. И их не волновало, что в такой одежде женщинам было трудно не только двигаться, но и дышать. Мужчины просто хотели, чтобы женщины выглядели красиво.

Женщины не могли работать, не могли заниматься спортом. А уж об участии в управлении государством и речи быть не могло. Женщинам не позволялось даже голосовать!

Но Кейт считала, что женщины должны иметь такую же свободу, как и мужчины. Иметь право высказывать свое мнение, голосовать и носить удобную одежду. Однажды она встала и заявила: «Женщинам должно быть предоставлено право голоса. И они должны перестать носить корсеты».

­Кого-то радикальные идеи Кейт поразили, других привели в ярость, а многих вдохновили. Кейт и ее подруги собрали под своей петицией огромное количество подписей. Им даже пришлось склеить листы с подписями в длинный свиток. Они принесли петицию в парламент и развернули на полу, словно ковер.

Представьте себе 74 грузовика с мороженым, выстроившиеся друг за другом, — петиция Кейт была еще длиннее! Это была самая длинная петиция в истории парламента. Законодатели утратили дар речи.

Благодаря Кейт Новая Зеландия стала первой страной мира, где женщины получили право голоса.

10 марта 1847 — 13 июля 1934, Новая Зеландия

АМНА АЛЬ-ХАДДАД. Тяжелоатлетка

Когда-то жила на свете журналистка по имени Амна. Амна была несчастной — толстой и неуклюжей. И однажды она сказала себе: «Ты способна на гораздо большее. Сделай же что-нибудь. Пойди прогуляйся». Она так и поступила.

Прогулки ей так понравились, что ей захотелось большего. Она стала бегать на дальние дистанции. И на короткие тоже. И стала ходить в спортивный зал. Там она увидела штангу — и сразу поняла, что этот вид спорта для нее.

Жизнь Амны кардинально изменилась, когда Международная федерация тяжелой атлетики позволила мусульманкам выступать в полностью закрытом костюме. Она стала участвовать в соревнованиях в Европе и Америке и стала героиней для мусульманских девушек всего мира.

«Мне нравится быть сильной, — говорит Амна. — Если ты девушка, то это вовсе не означает, что ты не можешь быть такой же сильной, как юноша, или даже сильнее!» Ей так понравилась тяжелая атлетика, что она начала тренироваться для участия в Олимпийских играх в Рио.

Амна считает, что каждый должен найти вид спорта себе по душе и заняться им. «Спорт полезен всем — людям любого возраста, религиозных убеждений и этнического происхождения, — говорит она. — Спорт объединяет народы».

Амна дает совет всем нам: «Какими бы ни были твои проблемы, никогда не отказывайся от своей мечты. А когда становится совсем тяжело, начинай стараться еще больше».

Родилась 21 октября 1989, Объединенные Арабские Эмираты

Жила-была одна девочка. Она жила на ферме вместе со своей большой семьей. Целыми днями она носилась по полям вместе с братьями и сестрами. Но и за домашними животными ей приходилось ухаживать — и не только за маленькими курами и утками, но и за огромными коровами и лошадьми!

Звали девочку Астрид, и росла она настоящей бунтаркой. Она была сильной и смелой, не боялась оставаться одна и умела делать почти все. Астрид убиралась, готовила, чинила мотоциклы, лазила по крышам, дралась с хулиганами, сочиняла фантастические истории… Ничего не напоминает? Ну, если вы читали о другой сильной, смелой и бесстрашной девочке, Пеппи Длинныйчулок, то вас не удивит, что книжку про нее написала именно Астрид.

Когда «Пеппи Длинныйчулок» увидела свет, многие взрослые были недовольны. «Пеппи — настоящая бунтарка, — говорили они. — Наши дети решат, что можно не слушаться взрослых». Дети же сразу полюбили рыжую Пеппи.

Она не слушалась не просто так: Пеппи учила юных читателей быть независимыми и в то же время заботиться о других.

Сегодня «Пеппи Длинныйчулок» — одна из самых любимых детских книг мира. Астрид продолжала писать и написала еще много книг. И всегда ее героями были сильные дети, готовые к приключениям. Так что, когда у вас возникнут какие-то трудности, возьмите книжку «Пеппи Длинныйчулок». Она обязательно вам поможет!

14 ноября 1907 — 28 января 2002, Швеция

ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ. Императрица

Жила когда-то на свете королева, которая не любила своего мужа. Звали королеву Екатериной, а муж ее, Петр, был российским императором. Русские люди недолюбливали его за злобность и надменность.

Екатерина понимала, что она сумеет править страной лучше своего мужа. И ей нужно было найти способ, как сместить его с престола. Через полгода правления Петр уехал на отдых, а Екатерина осталась дома. Это был ее шанс.

Она произнесла пламенную речь перед императорской гвардией и склонила солдат на свою сторону. Они присягнули ей на верность, и Екатерина стала новой правительницей России. Она сразу же приказала арестовать мужа и бросить его в тюрьму.

По приказу Екатерины была изготовлена новая прекрасная корона. Делали ее два месяца. Корона сделана из золота и серебра, украшена 4936 бриллиантами и 75 жемчужинами, а венчает ее великолепный рубин.

За время своего правления Екатерина расширила границы Российской империи, одержала победы во многих войнах, подавила бунты. Многие завидовали этой выдающейся женщине.

О ней ходили грязные слухи — и при жизни, и после смерти. Говорили даже, что она умерла в уборной! На самом деле Екатерина умерла в своей постели и была похоронена в роскошном золотом саркофаге в Петропавловском соборе в Санкт-­Петербурге.

2 мая 1729 — 17 ноября 1796, Россия

КЛЕОПАТРА. Фараон

Давным-давно в Древнем Египте умер фараон. Царство свое он оставил детям — десятилетнему сыну Птолемею XIII и восемнадцатилетней дочери Клеопатре.

Представления о том, как нужно управлять страной, у брата с сестрой были совершенно разные. И вскоре Клеопатру изгнали из дворца. В Египте началась гражданская война.

Император Рима Юлий Цезарь прибыл в Египет, чтобы помочь Клеопатре и Птолемею достичь согласия. «Если бы мне только удалось встретиться с Цезарем раньше брата, — думала Клеопатра. — Я бы смогла убедить его, что из меня выйдет лучший фараон!»

Но попасть во дворец она не могла — стражники не пускали. И тогда Клеопатра попросила служанок завернуть ее в ковер и тайком доставить в комнаты Цезаря. Впечатленyый таким хитроумием и смелостью, Цезарь восстановил Клеопатру на троне. Они поженились, у них родился сын. Клеопатра отправилась в Рим, однако после убийства Цезаря вернулась в Египет.

Новый вождь Рима, Марк Антоний, много слышал о великой египетской царице. Он захотел с ней встретиться. На сей раз Клеопатра прибыла на встречу на золотой барже, в роскошных шелках и драгоценностях. И это была любовь с первого взгляда.

Клеопатра и Марк Антоний были неразлучны. У них родилось трое детей. Они любили друг друга до конца жизни.

Когда Клеопатра умерла, империя рухнула. Она стала последним фараоном Древнего Египта.

69 г. до н. э. — 12 августа 30 г. до н. э., Египет

Жила когда-то во Франции девочка. И жила она в монастыре, в окружении монахинь, одетых только в черное и белое.

Звали девочку Габриэль Шанель.

В монастыре девочек учили шить, но выбора цветов у них не было. Они шили из того же материала, что и монахини. И все куклы в монастырском пансионе были одеты в черное и белое.

Когда Габриэль подросла, она стала работать швеей днем и певицей вечерами. Солдаты, для которых она пела в баре, прозвали ее Коко, и это прозвище она сохранила на всю жизнь.

Коко мечтала открыть собственный магазин в Париже. Однажды богатый друг одолжил ей деньги — и она смогла осуществить свою мечту. Одежда Коко выглядела потрясающе, хотя была сшита из самых обычных тканей. «Где вы это купили?» — спрашивали ее богатые парижские модницы. «Я сама это сшила, — отвечала она. — Приходите в мой магазин, и я сделаю наряды и для вас».

Ее модели пользовались таким успехом, что вскоре Коко смогла вернуть долг своему другу.

Истинный шедевр Коко — это классическое «маленькое черное платье». Она превратила цвет, который всегда был символом похорон, в нечто идеально подходящее для светского вечера.

Фасоны многих современных костюмов созданы под сильным влиянием Коко Шанель, модельера, которая начинала с кукольных платьиц, сшитых из обрезков монашеских юбок.

19 августа 1883 — 10 января 1971, Франция

МАРИЯ КАЛЛАС. Оперная певица

В детстве Мария была неуклюжей. Ее никто не любил. Она точно знала, что мама больше любит ее сестру — ведь та была стройнее, красивее и общительнее, чем Мария.

Но однажды мама Марии обнаружила, что у ее маленькой дочери потрясающий голос. И она заставила Марию петь, чтобы зарабатывать деньги для семьи.

Мама попыталась уговорить Марию поступить в Национальную консерваторию в Афинах, но Марию не приняли, потому что у нее не было школьного образования. Тогда мама нашла ей частную учительницу. Когда учительница впервые услышала пение Марии, то буквально утратила дар речи. Никогда в жизни она не слышала такого поразительного голоса. Мария за несколько месяцев выучивала сложнейшие арии, а пение ее трогало души и сердца людей.

Мария снова решила поступить в Национальную консерваторию, и на этот раз ее приняли. И вот настал день ее дебюта на сцене лучшего оперного театра мира — миланского театра «Ла Скала». Когда Мария запела, слушатели затаили дыхание, ловя каждую ноту. Голос ее уносил их в мир страсти, ярости, радости и любви.

Когда спектакль кончился, все вскочили на ноги, принялись кричать и аплодировать. Всю сцену зрители засыпали розами. Марию стали называть Ла Дивина, Божественная. Она считается лучшим сопрано всех времен.

2 декабря 1923 — 16 сентября 1977, Греция