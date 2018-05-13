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Из России с ужасом
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Из России с ужасом 

ИноСМИ 1 час назад
Фото: ИноСМИ
Некоторые новости, например, любовь, о которой поет Вендитти (Venditti), «делают огромный круг, а потом возвращаются». Особенно с тех пор, как информация и занимательный контент сократили расстояния, сделав приоритетную ставку на «охоту за курьезами». Так, всякий раз, когда редакции (телевизионной или радиопередачи, цифрового или бумажного издания) не хватает «красок», она вспоминает старые песни о главном.
И вот возникает целая клумба старых новостей — старых, но занимательных — которая волшебным образом набирает популярность! Один из наиболее наглядных примеров, если откинуть грязные сплетни и прочие отвратительные вбросы, — это свадьбы в России. Точнее, фотографии со свадеб в России. С завидной регулярностью и минимальными вариациями в заглавии и в категории (ирония, социология, антропология) фотографии российских свадеб «делают огромный круг, а потом возвращаются».
Вы уже на них натыкались? Этот опыт и правда производит неизгладимое впечатление (если забыть о том, что песни уже старые), потому что свадебные альбомы из Российской Федерации — это гневный антихрист любых свадебных альбомов! Грустные невесты, гротескные барышни, ужасающая обстановка, неуклюжие графические приемы: все это — сознательное, самодовольное выставление напоказ претенциозной, кричащей безвкусицы и чувства юмора на грани фола.
Иными словами, это шедевры. Если вы когда-нибудь задумывались, что такое трэш, теперь вы знаете это точно.
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