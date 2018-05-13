Ещё
Слух: в Сеть утёк сюжет «Перчатки Бесконечности» — четвёртой части «Мстителей»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Слух: в Сеть утёк сюжет «Перчатки Бесконечности» — четвёртой части «Мстителей» 

Мир фантастики 51 минуту назад
«Война бесконечности» продолжает грандиозное шествие в кинотеатрах. Поразительная концовка фильма без преувеличения шокировала всех поклонников Киновселенной Marvel. Узнать, чем закончится противостояние с Таносом, мы сможем лишь через год, когда свет увидит четвёртая часть «Мстителей». Наверняка в картинах «Человек-муравей и Оса» и «Капитан Марвел» нас ждут какие-то подсказки, но кульминация событий придётся именно на пока безымянную картину о Мстителях и других героях галактики.
Скрасить ожидание поможет новый слух о якобы слитом сюжете продолжения! Несколько часов назад его опубликовали на Reddit. Утверждается, что источник — тот же самый человек, который до выхода «Войны бесконечности» опубликовал действительно правдивые спойлеры.
Как мы помним, бесчеловечный план Таноса удался — он по щелчку пальцев развеял половину жителей галактики, чтобы обеспечить ресурсами другую половину. Сила Камней Бесконечности погубила и многих супергероев. Но обратите внимание, что по счастливому совпадению Безумный титан пощадил первый состав Мстителей (хотя в случае с Тони Старком он, по всей видимости, сдержал обещание).
Четвёртая часть называется «Перчатка Бесконечности» — неудивительно, что такое название братья Руссо посчитали слишком спойлерным и поэтому до сих пор не раскрыли.
Железный человек собирает Мстителей и объявляет, что они должны создать свою собственную Перчатку Бесконечности. Он считает, что это позволит отменить всё, что сотворил Танос. Для этого Мстители обращаются к Человеку-муравью, который помогает им отправиться в Квантовое измерение. Именно через Квантовое измерение можно совершить путешествие сквозь пространство и время и отыскать Камни Времени в разных временных периодах. Танос прознаёт о планах Мстителей и собирается их остановить.
Картина сфокусируется на отношениях Железного человека и Капитана Америки.
В одной из сцен Кэп и Тор вступят в схватку с Таносом. В этом новом временном таймлайне Мёльнир будет цел. Капитан будет сдерживать Таноса сколько сможет, чтобы другие смогли сбежать, и в итоге Безумный титан его убьёт.
В другой сцене Соколиный глаз должен будет защищать разработку Старка по воссозданию Перчатки Бесконечности от прислужников Таноса. Бартон сыграет ключевую роль в победе над Таносом.
Сюжетная линия Тора покажет, как бог грома будет собирать армию, чтобы бросить вызов Таносу. В какой-то момент к Тору присоединится Капитан Марвел.
Сюжетная линия Халка поставит точку в отношениях между Беннером и Халком. Их сознания наконец-то сольются в Профессора Халка. В конечном итоге, именно он наденет Перчатку Старка, но из-за невероятной мощи артефакта потеряет руку.
Сюжетная линия Небьюлы покажет её искупление. В одной из сцен мы увидим, как она сражается со своей злобной версией из прошлого.
События некоторых фильмов Киновселенной будут переписаны (возможно, временно). Поскольку Мстители украдут Камень Силы, то и Стражи галактики никогда не встретятся.
Значительную часть сюжета занимается сцена с Доктором Стрэнджем и неким CGI-персонажем. Её снимают в какой-то секретной локации лишь с ключевыми участниками съёмочной команды.
Из всей команды старых Мстителей выживут только двое. Кэп умрёт, а вот насчёт Старка, Тора, Халка, Хоукая и Вдовы ничего не понятно.
Фильм хоть и называется «Перчатка Бесконечности», его название могут сменить, поскольку Зои Салдана случайно проболталась насчёт него.
Вот такие неожиданные спойлеры, которые, возможно, проливают свет на будущее Киновселенной Marvel. Верить им или нет — решайте сами. Мы уже много разных спойлеров повидали, правдивых и не очень, так что всяко может быть.
Как бы там ни было, сюжет вполне соответствует всем ранее слитым фотографиям со съёмочной площадке и некоторым слухам. Остаётся только ждать — всего лишь какой-то год.
Мир фантастики: последние новости
Блэйд вышел из тюрьмы Над сценарием новой «Матрицы» уже работает сценарист Зак Пенн Вышел полноценный трейлер сериала «Террор» по мотивам романа Дэна Симмонса
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Тысяча чертей!»: угадайте фильм Боярского по кадру7
Фудпорн: зачем девушки обнажают грудь в ресторанах251
Изначальные концовки известных советских фильмов4
На Самойлову набросились зрители82
Тест: отгадайте военный фильм по одному кадру41
Новости партнеров
Видео
03:14
Провальное выступление Самойловой появилось в сети
ТВ
04:54
Дженнифер Лопес устроила жаркие танцы в эфире
ТВ
02:52
Еву Грин засняли в подмосковном продуктовом
Кино
00:25
Собака влезла в кадр во время прогноза погоды
ТВ
04:54
За что знаменитостей сажают в тюрьму
Кино
05:46
Никто не узнает этих звезд без макияжа
Кино
10:13
Как кинозвезды решаются на каминг-аут
Кино
04:14
Киношники раскрыли секреты съемок
Кино
04:42
Самые страшные взрывы в кино
Кино
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение