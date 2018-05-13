В Кении прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню Победы

МОСКВА, 13 мая. / ТАСС /. В Кении в субботу провели праздничное мероприятие, посвященное Дню Победы. По словам председателя общественной организации «Русский дом» Алины Ринканьи, в нем приняли участие около 40 человек, включая граждан Белоруссии и коренных кенийцев.

"День Победы — это тот праздник, который всех нас по-прежнему сплачивает, поскольку каждая из наших семей понесла в войне какие-то утраты, и, безусловно, всем это близко. Люди встречают этот праздник с большим патриотизмом и энтузиазмом", — рассказала по телефону корреспонденту ТАСС председатель «Русского дома».

В следующем году на День Победы в Найроби может пройти акция «Бессмертный полк», но пока празднование проходит в формате вечера воспоминаний и исполнения отечественных песен о войне. Участники вечера вспомнили своих родственников, которые участвовали в войне.

Сама Алина Ринканья родилась в Ленинграде. «Бабушка пережила блокаду, дедушка погиб под бомбежками — я даже на фото его никогда не видела, потому что весь дом тогда был уничтожен. Ну а мама, соответственно, была ребенком блокады», — призналась она.