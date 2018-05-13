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В Кении прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню Победы
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В Кении прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню Победы 

ТАСС 29 минут назад
МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. В Кении в субботу провели праздничное мероприятие, посвященное Дню Победы. По словам председателя общественной организации «Русский дом» Алины Ринканьи, в нем приняли участие около 40 человек, включая граждан Белоруссии и коренных кенийцев.
"День Победы — это тот праздник, который всех нас по-прежнему сплачивает, поскольку каждая из наших семей понесла в войне какие-то утраты, и, безусловно, всем это близко. Люди встречают этот праздник с большим патриотизмом и энтузиазмом", — рассказала по телефону корреспонденту ТАСС председатель «Русского дома».
В следующем году на День Победы в Найроби может пройти акция «Бессмертный полк», но пока празднование проходит в формате вечера воспоминаний и исполнения отечественных песен о войне. Участники вечера вспомнили своих родственников, которые участвовали в войне.
Сама Алина Ринканья родилась в Ленинграде. «Бабушка пережила блокаду, дедушка погиб под бомбежками — я даже на фото его никогда не видела, потому что весь дом тогда был уничтожен. Ну а мама, соответственно, была ребенком блокады», — призналась она.
Вот уже 30 лет Ринканья знакомит с европейской и русской литературой студентов Университета Найроби. Одновременно она также преподает русский язык работающим в Кении сотрудникам ООН и находит время на общественную деятельность, приобщая к русской культуре детей проживающих в Кении россиян. В субботу ученики «Русского дома», в том числе дети из смешанных семей, выступили на праздничном мероприятии с музыкальными номерами.
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