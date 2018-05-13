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Клубные детки Лондона: пять десятилетий
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Клубные детки Лондона: пять десятилетий 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
Дерек Риджерс, известный своими снимками британских скинхедов, в течение пяти десятилетий снимал завсегдатаев лондонских ночных клубов.
За 50 лет музыка и одежда изменились, а возбуждение и эксгибиционизм этих персонажей остались неизменными!
Источник: vice.com  1. Клуб The George, 1977
2. Кейт и Лесли, Bridge House, 1979
3. Джулия, Blitz, 1979
4. Пол, Palace, 1982
5. Джессика, Wag Club, 1983
6. Китти К, Sub, 1995
7. Canie, 1996
8. Люси, Torture Garden, 1997
9. Kashpoint, 2004
10. Лайза, Torture Garden, 2015
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