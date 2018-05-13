Эксперты выберут новые объекты нематериального культурного наследия Югры

15 мая в Окружном Доме народного творчества пройдет заседание Экспертного совета по формированию реестра объектов нематериального культурного наследия народов Югры.

Как сообщает ugra-news, эксперты рассмотрят пять заявок по направлениям: исполнительские искусства, устное народное творчество, техники и технологии объектов. Претендуют на занесение в реестр Березовский и Кондинский район, Мегион, Пыть-Ях, Ханты-Мансийск.

Члены Совета рассмотрят заявки на наличие исторической и культурной значимости объектов, а также их уникальность, художественную ценность, самобытность и преемственность. Отметим, что в реестре появился новый раздел — «Носители, исполнители, мастера фольклора коренных малочисленных народов Севера».

Лицо, претендующее на занесение в данный раздел должно обязательно представить видео— или аудиозаписи демонстрации фольклора в аутентичном виде в количестве от 5 до 7 видов, материалы опубликованного фольклора и публикации материалов, свидетельствующих об общественном признании деятельности кандидата, копии отзывов в средствах массовой информации, рецензии специалистов на произведения и творчество. Этот раздел позволит не только создать банк данных о мастерах, носителях и исполнителях фольклора, но и пополнить аудио-визуальный фонд электронного ресурса лучшими образцами фольклора в аутентичном виде.