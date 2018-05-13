Ещё
Эксперты выберут новые объекты нематериального культурного наследия Югры
Далее:
Читайте также:
Ещё

Эксперты выберут новые объекты нематериального культурного наследия Югры 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
15 мая в Окружном Доме народного творчества пройдет заседание Экспертного совета по формированию реестра объектов нематериального культурного наследия народов Югры.
Как сообщает ugra-news, эксперты рассмотрят пять заявок по направлениям: исполнительские искусства, устное народное творчество, техники и технологии объектов. Претендуют на занесение в реестр Березовский и Кондинский район, Мегион, Пыть-Ях, Ханты-Мансийск.
Члены Совета рассмотрят заявки на наличие исторической и культурной значимости объектов, а также их уникальность, художественную ценность, самобытность и преемственность. Отметим, что в реестре появился новый раздел — «Носители, исполнители, мастера фольклора коренных малочисленных народов Севера».
Лицо, претендующее на занесение в данный раздел должно обязательно представить видео— или аудиозаписи демонстрации фольклора в аутентичном виде в количестве от 5 до 7 видов, материалы опубликованного фольклора и публикации материалов, свидетельствующих об общественном признании деятельности кандидата, копии отзывов в средствах массовой информации, рецензии специалистов на произведения и творчество. Этот раздел позволит не только создать банк данных о мастерах, носителях и исполнителях фольклора, но и пополнить аудио-визуальный фонд электронного ресурса лучшими образцами фольклора в аутентичном виде.
АиФ Югра: последние новости
Детей блокадного Ленинграда отправляли в детдома Югры На мероприятиях ко Дню Победы примут участие около 60 000 вартовчан Когда в Ханты-Мансийске будет салют в честь Дня Победы?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Тысяча чертей!»: угадайте фильм Боярского по кадру9
Фудпорн: зачем девушки обнажают грудь в ресторанах254
Изначальные концовки известных советских фильмов4
На Самойлову набросились зрители82
Мама смутилась, когда ее маленький сын закричал во время спектакля. Дальше произошло нечто!
Видео
03:14
Провальное выступление Самойловой появилось в сети
ТВ
04:54
Дженнифер Лопес устроила жаркие танцы в эфире
ТВ
02:52
Еву Грин засняли в подмосковном продуктовом
Кино
00:25
Собака влезла в кадр во время прогноза погоды
ТВ
04:54
За что знаменитостей сажают в тюрьму
Кино
05:46
Никто не узнает этих звезд без макияжа
Кино
10:13
Как кинозвезды решаются на каминг-аут
Кино
04:14
Киношники раскрыли секреты съемок
Кино
04:42
Самые страшные взрывы в кино
Кино
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение