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В Брюсселе пройдет «Рандеву с Россией»
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В Брюсселе пройдет «Рандеву с Россией» 

Ревизор.ru 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
В рамках фестиываля пройдут народные гуляния, ярмарки, выставки, дефиле модной одежды, дегустация кухни народов РФ и ряда бывших советских республик. Также организаторы запланировали обширную концертную программу, в том числе концерт детских коллективов «Планета детства». Помимо этого для гостей приготовили викторину с призами, посвященную Чемпионату мира по футболу, который пройдет в России этим летом. Рандеву посетят специальные гости участники «Дней осетинской культуры в Европе». «Рандеву с Россией» организует Бельгийская федерация русскоязычных организаций при поддержке посольства РФ, представительства «Россотрудничества» и ряда других организаций.
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