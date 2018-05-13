В Брюсселе пройдет «Рандеву с Россией»

В рамках фестиываля пройдут народные гуляния, ярмарки, выставки, дефиле модной одежды, дегустация кухни народов РФ и ряда бывших советских республик. Также организаторы запланировали обширную концертную программу, в том числе концерт детских коллективов «Планета детства». Помимо этого для гостей приготовили викторину с призами, посвященную Чемпионату мира по футболу, который пройдет в России этим летом. Рандеву посетят специальные гости участники «Дней осетинской культуры в Европе». «Рандеву с Россией» организует Бельгийская федерация русскоязычных организаций при поддержке посольства РФ, представительства «Россотрудничества» и ряда других организаций.