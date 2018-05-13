Тайны Золотой Орды: археологи обнаружили подземный город с 700-летней историей в Ростовской области

Просуществовал город недолго — чуть больше сотни лет, его находки до сих пор хранят в себе множество тайн.

В Ростовской области пытаются разгадать тайны древнего монгольского города Азак, существовавшего 700 лет назад на месте нынешнего Азова.

Реставраторы по кусочкам склеивают древнюю мозаику и отдают должное древним мастерам.

«Тут уже керамика поливная. Все достойно сохранилось. Можно собрать орнамент, можно все рассмотреть», — рассказала художник-реставратор Наталья Шаповалова

Авторами этих предметов являются монгольские рукодельники, жившие здесь в XIII-XIV веках.

Под землей современного Азова находится еще один крупный торговый узел — золотоордынский Азак. Это город контрастов — здесь можно найти и дорогие украшения и рабские кандалы, и символы разных религий.

Как ни странно, чаще всего при раскопках в монгольском городе археологи находят православные кресты. Чаще всего они из бронзы, меди, эмали. Но прежде чем привести их в надлежащий вид реставраторам приходится немало потрудиться — вначале очистить от загрязнений, затем поместить в раствор со спецсредством и покрыть лаком, чтобы металл не окислился.

Просуществовал город недолго — чуть больше сотни лет, его находки до сих пор хранят в себе множество тайн. Например, это шиферная пряслица-единственная найденная на территории золотой орды. Такой до татаро-монгольского нашествия пользовалась каждая русская рукодельница.

«Здесь надевалась эта пряслица, отверстие сильно изношено, оно стало овальной формы. Орнамент большей частью тоже стерся, эту вещь сначала была пряслицей, потом в руках, на шее носили как некую реликвию— память о своей Родине», — рассказал заведующий отделом археологии Азовского историко-археологического музея заповедника Андрей Масловский

Однако самые интересные находки принадлежали аристократам — вазы, предметы декора, украшения везли сюда из Персии, Ирана, Египта.

После нападения монголов «рецепты» иранских мастеров исчезли. Теперь эти расписные формы — свидетели истории, которые хранятся в музее археологии.