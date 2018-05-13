Молодожены на 30 страницах рассказали своему свадебному фотографу, что он сделал не так

В Гонконге новобрачные остались недовольны своими свадебными снимками и отправили фотографу 30-страничный список претензий к его работе. Супруги не пожалели времени на то, чтобы скрупулезно раскритиковать каждую фотографию, которая им не понравилась. В документе уделено внимание всем деталям — от технических моментов до ошибок в композиции.

Источник: Petapixel

На многие фотографии недовольные клиенты нанесли сетку из двух горизонтальных и вертикальных линий, чтобы подчеркнуть отклонения от композиционного «правила третей».

На одном из снимков молодоженам не понравилось кадрирование: у подружки невесты оказалась обрезана голова.

На другой фотографии обнаружились проблемы с экспозицией, а именно пересвеченный фон.

Попав в китайский сегмент фейсбука, документ вызвал споры. Одни комментаторы сочли, что клиенты, оплатившие услугу профессионала, имеют право критиковать результат его труда. Другие выступили в защиту фотографа, предположив, что снимки еще не подвергались обработке.