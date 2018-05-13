Ещё
Молодожены на 30 страницах рассказали своему свадебному фотографу, что он сделал не так
Далее:
Читайте также:
Ещё

Молодожены на 30 страницах рассказали своему свадебному фотографу, что он сделал не так 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
В Гонконге новобрачные остались недовольны своими свадебными снимками и отправили фотографу 30-страничный список претензий к его работе. Супруги не пожалели времени на то, чтобы скрупулезно раскритиковать каждую фотографию, которая им не понравилась. В документе уделено внимание всем деталям — от технических моментов до ошибок в композиции.
Источник: Petapixel
На многие фотографии недовольные клиенты нанесли сетку из двух горизонтальных и вертикальных линий, чтобы подчеркнуть отклонения от композиционного «правила третей».
На одном из снимков молодоженам не понравилось кадрирование: у подружки невесты оказалась обрезана голова.
На другой фотографии обнаружились проблемы с экспозицией, а именно пересвеченный фон.
Попав в китайский сегмент фейсбука, документ вызвал споры. Одни комментаторы сочли, что клиенты, оплатившие услугу профессионала, имеют право критиковать результат его труда. Другие выступили в защиту фотографа, предположив, что снимки еще не подвергались обработке.
Bigpicture.ru: последние новости
Нью-Йорк, о котором узнали только спустя 40 лет 15 фотографий, на которых мы с трудом узнали знаменитостей Как сложилась судьба первой в мире супермодели
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что цензура вырезала из фильма «Экипаж»12
«Зачем облизывать англичан»: Лоза о провале Самойловой41
Фудпорн: зачем девушки обнажают грудь в ресторанах258
На Самойлову набросились зрители82
«Тысяча чертей!»: угадайте фильм Боярского по кадру9
Видео
03:14
Провальное выступление Самойловой появилось в сети
ТВ
01:15
«Зачем облизывать англичан»: Лоза о провале Самойловой
Концерты
04:54
Дженнифер Лопес устроила жаркие танцы в эфире
ТВ
02:52
Еву Грин засняли в подмосковном продуктовом
Кино
00:25
Собака влезла в кадр во время прогноза погоды
ТВ
04:54
За что знаменитостей сажают в тюрьму
Кино
05:46
Никто не узнает этих звезд без макияжа
Кино
10:13
Как кинозвезды решаются на каминг-аут
Кино
04:14
Киношники раскрыли секреты съемок
Кино
04:42
Самые страшные взрывы в кино
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение