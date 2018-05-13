Баба-яга когда-то была красавицей

Горбатая старуха с длинным крючковатым носом, чья единственная цель — зажарить кого-нибудь и съесть. С детства именно такой мы представляем себе Бабу-ягу. Но не так страшен черт, как его малюют. Ведь если вспомнить сказки, Баба-яга на самом деле никого не убивает, а наоборот — помогает герою. Она дарит ему сказочного коня или какой-нибудь волшебный предмет, подсказывает, как обойти препятствие. Есть даже теория, что когда-то Баба-яга была совсем другой: богиней, лесной красавицей. Но что-то пошло не так. Почему Баба-яга потеряла свою красоту и стала страшной, выяснил телеканал «МИР 24».

Самая узнаваемая Баба-яга — из сказок советского режиссера Александра Роу . Ее роль исполнял актер Георгий Милляр . Лохмотья, растрепанные волосы, большой нос с бородавками и жутко торчащие клыки — актер сам придумывал костюм и грим для Яги. Колдунья Милляра получилась не только страшной, но и комичной. Баба-яга всегда хочет съесть незваного гостя, кажется, что это ее главная цель. Но ведь на самом деле ни один герой ни в одной сказке не пострадал. В итоге Баба-яга всегда сама оказывается в печке, а потом помогает Иванушке-дурачку. Но помогает не просто так, а если он отгадает ее загадки.

«Она не совсем злой персонаж, у нее гораздо большая миссия, чем просто творить зло. С Кощеем отношения долгие, трудные, разнообразные, но так как это нечистая сила, то это одна компания и в течение своих долгих отношений они творят нечистые дела», — говорит актриса Театра кукол Александра Капустина

В славянских мифах, из которых и появились сказки, Баба-яга была проводником между мирами живых и мертвых. «Баба-яга на самом деле — это труп, по описанию, у неё спина разложившаяся или спины вовсе нет, это полуразложившийся труп, а избушка — это гроб. Недаром она дает советы Ивану Царевичу, как вести себя в тридевятом царстве, потому что она знает, как там себя вести, а он нет. Она его кормит, поит, укладывает спать, то есть как бы приобщает к иному миру. Он должен съесть пищу мертвых, выпить напиток мертвых и переночевать в царстве мертвых. Если он это сделает на этой границе, то потом сможет вернуться», — поясняет фольклорист Варвара Добровольская. { Фантастические миры

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Но не всегда Бабу-ягу изображали скрюченной старухой. В языческой мифологии была богиня, которую называли Йогиня. Она была молодой и мудрой женщиной, могла понимать языки всех живых и мертвых существ, а своей красотой сражала мужчин наповал. Бабу-ягу помолодевшую и с шикарными формами показал в фильме «Последний богатырь» режиссер Дмитрий Дьяченко . Что же случилось? По одной из версий, во всем виноват Кощей Бессмертный. Он выбирал молодых красавиц, похищал их и утаскивал в свое царство. Это произошло и с Йогиней. В загробном мире она осталась надолго — на три тысячи лет. Там у нее появилось трое детей: Белый День, Красное Солнышко и Темная Ночь. Проведя в царстве мертвых столько времени, она состарилась и стала совсем непривлекательной. Тогда-то Кощей ее и отпустил охранять загробный мир и заманивать добрых молодцев.

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