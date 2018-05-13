В Орел снова приезжает поезд-музей

Передвижной выставочно-лекционный комплекс РЖД остановится в Орле 21 мая. Посетить его можно с 10:00 до 19:00.

В вагонах развернуты тематические экспозиции, отражающие историю становления и развития отечественных железных дорог и демонстрирующие современные проекты и технологии. Выставочный поезд осуществляет регулярное курсирование по всей сети России. Его экспозиция постоянно обновляется.

Помимо знакомства с макетами на экскурсии показывают познавательный фильм, можно попробовать себя в роли машиниста на специальном тренажере.

Билет для взрослых обойдется в 70 рублей, дети дошкольного, школьного возраста и инвалиды — бесплатно.