«Ночная перина Кенигсберга»

Корреспондент Sobesednik.ru изучила систему неприступных укреплений некогда чуть ли не самой мощной крепости Европы.

Кольцо стен, рвов и укрепленных фортов — до сих пор одна из главных достопримечательностей Калининграда. Побывать тут и не посетить знаменитые форты было бы весьма опрометчиво.

Город в кольце

По мере развития военного искусства менялась и система защиты. Поэтому в основанном как город-крепость Калининграде можно отыскать следы чуть ли не всех былых уровней обороны. Некоторые вообще никогда не использовались, но город всегда оперативно реагировал на каждое движение военной мысли.

А когда артиллерийские снаряды стали летать намного дальше, оборонительные сооружения начали строить уже в удалении от города. Так, в конце XIX века вокруг Кенигсберга выросло кольцо из 12 больших и 5 малых фортов. Впрочем, с точки зрения современного Калининграда это кольцо практически не выходит за его границы: все они примерно в 5 км от бывшей центральной крепостной ограды города.

Расстояния между фортами порядка 2–4 км, что позволяло увидеть противника с любой стороны и обеспечивало огневую связь между фортами.

По сути, каждый из больших фортов построен по одному принципу: окруженный рвом шестигранник, основные помещения которого рассчитаны на 200–300 солдат и находятся глубоко под землей. Для туристов оборудованы два: форт №5 («король Фридрих Вильгельм III») и форт №11 («Дёнхофф»). Остальные — либо склады, либо частные владения, куда доступ запрещен.

Выбор за вами

Какой форт посетить — дело вкуса каждого. Форт №5 — с 1979 года часть Калининградского областного историко-художественного музея и объект культурного наследия федерального значения. Но в 1945-м немцы здесь отчаянно защищались, поэтому форт довольно сильно разрушен.

Форт №11 стал музеем недавно и считается региональным объектом. Зато он сохранился в первозданном виде: в апреле 1945-го советские войска взяли его практически без боя, а потом военные использовали под склад. В 2014-м Минобороны передало форт области, а в 2015-м компания калининградского архитектора Артура Сарница ООО «Форт Дёнхофф» выиграла аукцион на право аренды на 49 лет. Энтузиасты отреставрировали форт и все находящиеся в нем механизмы, очистили ров…

Я выбрала форт «Дёнхофф».

Подземный лабиринт

В солнечный день форт выглядел празднично. В окошке кассирши прямо на проспектах важно лежал огромный рыжий кот, внимательно следивший за продажей билетов. За воротами — зеленый двор, водная гладь рва. В отдалении на лодке мужчина ловил удочкой рыбу… По двору бегали несколько кроликов. Те посетители, кто перед посещением изучал сайт музея, приняли к сведению просьбу запастись морковкой и смогли угостить ушастых. Но вот подошло время экскурсии, и мы шагнули за громадные металлические двери.

Сбоку у входа — вешалка, на которой шинели, бушлаты, телогрейки… Нам настойчиво предлагают утеплиться. И впрямь холод тут пробирает до костей: все помещения находятся глубоко под землей, да и кирпичные стены толщиной в метр тепла не добавляют. Ощущение — то ли ты в жутковатом квесте, то ли в казематах древней тюрьмы. В форте полумрак, лабиринт ходов, проходов, дверей… Заблудиться ничего не стоит. Внутри все выглядит довольно зловеще — тусклые лампы где-то наверху, зияющие темные провалы отходящих от центрального хода галерей, непонятные крюки, свисающие с потолков…

Справа — длинная узкая галерея. Это казармы. От галереи они отгорожены невысокой стеной, крошечные уличные окна без стекол, внутри — все тот же камень. Обогревалось каждое помещение печкой типа буржуйки. Освещалось керосиновыми лампами (их ставили в специальные ниши, которые для безопасности закрывали стеклом). Как тут солдаты жили, непонятно. Мало того что холодно и темно, так в этих стенах ощущаешь себя замурованным заживо.

Впрочем, заверил экскурсовод, по назначению форт «Дёнхофф» не служил ни дня: когда закончили его строительство, военная мысль снова шагнула вперед. Так что форты использовались немцами в основном как центры укрепленной группы, склады боеприпасов и продовольствия. Солдаты в нем были, но часто сменялись.

Механизмам износа нет Кстати, про свисающие с потолка крюки все разъяснилось: эти приспособления позволяли поднимать ящики со снарядами наверх. В форте «Дёнхофф» все механизмы — подлинные немецкие, конца XIX века. И все отлично работают. Специалисты уверяют: подобные конструкции (например лифт для подъема снарядов) сегодня сохранились только в нескольких городах Голландии.

Все-таки немцы — удивительный народ. В форте все продумано до мелочей. И то, как вентилировать помещение. И то, как обезопасить себя от ворвавшихся, к примеру, со стороны рва врагов: быстро закрыть запасную дверь, заложить проем мешками с песком, закрыть вторую дверь… И можно не бояться гранат.

Продумали они и то, как наблюдать за окрестностями, «не высовываясь»: узкая винтовая лестница ведет в маленькую «капсулу», внутри которой все время находились несколько часовых. А чуть выше (туда ведет отвесная железная лестница в стене) — обязательно еще один, у окуляров телескопа. Наверху это круглый, еле различимый издали бронеколпак с наблюдательной амбразурой.

Кофе на ящиках из-под снарядов

Снаружи форт почти незаметен — просто среди холмов кое-где торчат невысокие столбики (это дымоходы и вентиляционные каналы). А внизу — в окружении холмов — выход из форта во внутренний дворик. Там симпатичное кафе, стилизованное под военную кухню: ящики из-под снарядов вместо столов и стульев, алюминиевые кружки и т.д. Кстати, кофе тут варят замечательный.

В музее постоянно проводят живые уроки истории, карнавалы, реконструкции битв разных эпох, тематические и интерактивные выставки. Особенное раздолье тут детям: и из лука пострелять, и кроликов покормить, и в квестах поучаствовать — атмосфера позволяет устраивать их с особыми изюминками. Взрослые могут и рыбалкой заняться (специальные соревнования «Фортовая щука»), и стихи Серебряного века послушать. В этих местах в годы Первой мировой воевал Николай Гумилев , в его честь и устраивают поэтические вечера.

Сколько стоит

Форт №11. Билет на взрослого — 200 руб., дети с 7 лет, студенты, пенсионеры — 100 руб., дети до 7 лет бесплатно. Есть индивидуальные экскурсии. Для организованных групп — экскурсии по записи. Форт открыт ежедневно с 11:00 до 17:00, экскурсии начинаются каждый час.

Форт №5. Входной билет для взрослых — 150 руб., для студентов и курсантов — 100 руб., для школьников — 50 руб., дошкольники (плюс целый перечень льготных категорий) — бесплатно. За экскурсию надо заплатить дополнительно — от 50 до 100 руб. Электронные билеты и абонементы обойдутся дешевле в среднем на 20 руб. Работает все дни, кроме понедельника, с 10:00 до 18:00, но касса закрывается на час раньше.

Как добраться

Доехать до любого из упомянутых фортов можно как на общественном транспорте города, так и на такси (проезд обойдется не более чем в 200–250 руб., скажем, от кафедрального собора).

Если приехали на своей машине, есть бесплатная парковка.