10 самых богатых могил Новодевичьего кладбища

Новодевичье кладбище — это некрополь с двадцатью пятью тысячами захоронений — настоящая энциклопедия отечественных знаменитостей. Под стать похороненным здесь и скульпторы ваявшие им надгробные памятники. News.ru представляет 10 самых дорогих могил кладбища почётного захоронения.

Памятник на могиле Вячеслава Тихонова один из самых дорогих в истории кино — 5 миллионов рублей. Скульптор Алексей Благовестный изобразил актера в его звездной роли — несгибаемого разведчика Штирлица.

News.ru/Сергей Булкин

За бронзовой фигурой Тихонова, отлитой в Италии, расположился рельеф по мотивам известной картины Леонардо да Винчи «Поклонение волхвов». По задумке автора, у публики должно создаваться впечатление, будто актер вышел из библейской композиции.

Одной из самых богатых могил является захоронение Льва Дурова. Учитывая материальные возможности семьи народного артиста, деньги на памятник собирались «всем миром»: краундфаундинговый сайт собрал около 3 миллионов рублей, а известный скульптор Александр Рукавишников сделал свою работу бесплатно.

News.ru/Сергей Булкин

В итоге на центральной аллее Новодевичьего кладбища появилась мраморная стелла, на которой бронзовый мальчик гоняет голубей. По задумке дочери артиста Екатерины, памятник олицетворяет символ молодости души, так как до конца своей жизни Лев Дуров оставался внутренне «лефортовским голубятником».

Шик и блеск оперетты изображен на надгробном памятнике народной артистке Татьяне Шмыге. Авторы надгробия — скульпторы Дарья Успенская и Виталий Шанов создали выразительную композицию: театральный занавес из бронзы, из-за которого показывается изящная фигура певицы на фоне задника из сусального золота.

News.ru/Сергей Булкин

по центру

С первого взгляда надгробие выглядит самым дорогим на кладбище, но это не совсем так: памятник обошелся в немногим более 3 рублей, которые собрал культурный центр «Слава» среди столичных театров и частных дарителей.

Павел Беляев — космонавт, командир корабля «Восход-2», который совершил первый вывод человека в открытый космос. Именно его играет Константин Хабенский в нашумевшем фильме «Время первых».

News.ru/Сергей Булкин

После скоропостижной смерти космонавта от перитонита, его похоронили на Новодевичьем кладбище, а памятник над могилой был сделан по заказу правительства СССР. Памятник Павлу Беляеву — это огромная статуя самого космонавта. Бронзовую фигуру героя обрамляет металлическая круглая конструкция, символизирующая космос. Вся скульптурная композиция установлена на массивную каменную могильную плиту, отполированную до глянцевого блеска.

Очень монументально смотрится памятник российскому военачальнику и государственному деятелю Александру Лебедю.

News.ru/Сергей Булкин

Будто сошедший с заставки «Игры тронов» Лебедь изображён в виде защитника страны и народа. Автор монумента, скандально известный скульптор Салават Щербаков видел в нём былинного русского богатыря, видимо поэтому позади генерала меч и щит с двуглавым орлом.

На фоне однообразных бюстов советских военачальников выгодно смотрится могила идеолога рыночной экономики в России Егора Гайдара Мемориал изображает книгу, страницы которой ворошит ветер.

News.ru/Сергей Булкин

Высеченный на ней крест по задумке авторов олицетворяет ношу, которую нес усопший реформатор. По слухам, в основу бронзовой плиты вмонтирован кусок чёрного метеорита, что придаёт дополнительную ценность композиции.

Никита Хрущёв

Одну из самых известных и красивых надгробий на кладбище сделал знаменитый скульптор Эрнст Неизвестный . А ваял он памятник ни кому-нибудь а самому бывшему генсеку Советского Союза Никите Хрущеву, с которым у скульптора были мягко говоря «нехорошие» отношения. Принципиальный Неизвестный отклонил все «рекомендации» КГБ и сделал монумент таким, каким изначально планировал: вертикальный камень наполовину белый, наполовину чёрный с встроенным бюстом покойного.

News.ru/Сергей Булкин

Выполненная из чёрного гранита и белого мрамора композиция олицетворяет извечную борьбу добра и зла, живого и мёртвого. По задумке гениального скульптора, оценку бывшему правителю государства должны будут дать будущие поколения, и потому каменные и белые плиты надгробия не симметричны и неравномерны.

Памятник на надгробие известного журналиста Артёма Боровика получился гигантским даже на фоне немаленьких памятников элитного некрополя.

News.ru/Сергей Булкин

Скульптор Рукавишников попытался изобразить бойцовый дух покойного журналиста в образе смертельно раненного, но не сломленного рыцаря. Памятник дополнен фотографиями безвременно ушедшего «мастера пера».

Легкоузнаваем памятник выдающемуся советскому авиаконструктору Туполеву работы скульптора Таидзе.

News.ru/Сергей Булкин

На металлическом панно изображены голова конструктора и его любимое детище — самолёт «ТУ». 3 звезды Героя социалистического труда олицетворяют вклад Туполева в развитие отечественной авиации: под его руководством спроектировано свыше ста типов самолетов, 70 из которых строились серийно, на машинах, созданных конструктором установлено 78 мировых рекордов.

Надгробие народного артиста Михаила Ульянова сделано из монументально красного и черного гранита.

News.ru/Сергей Булкин