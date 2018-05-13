Ростех поздравляет с Днем матери

Фото: Антон Тушин

13 мая во всем мире отмечается Международный день матери. Госкорпорация Ростех — заказчик проектирования, строительства, оснащения и ввода в эксплуатацию 15 перинатальных центров по всей России. Ежегодно перинатальные центры могут принимать до 45 тыс. пациенток. На сегодняшний день всего в перинатальных центрах, построенных Ростехом, родилось более 19 тысяч младенцев.

Перинатальные центры обеспечивают квалифицированную медицинскую помощь беременным с высокой степенью риска рождения ребенка с перинатальной патологией и медицинскую помощь новорожденным и детям раннего возраста со сложной перинатальной патологией.

Для медицинских центров, расположенных в восьми регионах, на данный момент предоставлено более 6,6 тыс. единиц современной техники и свыше 15 тыс. единиц медицинской мебели. В этот перечень входит неонатальное, лабораторное, реанимационное и гинекологическое оборудование для диагностики беременных, приема родов и выхаживания новорожденных.

В составе поставленного оборудования — аппараты для реанимации и интенсивной терапии, в том числе многофункциональные аппараты ингаляционной анестезии, искусственной вентиляции легких, неонатальные столы, а также синхронизируемые дефибрилляторы-мониторы, облучатели, обогреватели, транспортные инкубаторы, и многое другое. Порядка 60% оборудования — отечественного производства, изготовлено холдингом «Швабе» , входящим в Ростех.

Техника «Швабе» позволяет в том числе оказать необходимую медицинскую помощь новорожденным детям. Например, фототерапевтический облучатель устраняет желтуху без использования дополнительных лекарств, а дефибриллятор-монитор купирует нарушения ритма сердца с помощью электрического импульса, выводя на экран монитора биоэлектрические потенциалы сердца пациента.

С момента открытия перинатального центра в Оренбурге здесь родилось более 7900 детей. Из них 60 малышей с критической массой тела до 1 кг. Также появилось на свет 136 двойняшек и 4 тройняшек.

На базе перинатального центра проходят интернатуру и ординатуру студенты Оренбургской медицинской академии кафедры акушерства, неонатологии, а также студенты городского медицинского училища.

В перинатальном центре «Мама Патимат» в Махачкале на сегодняшний день родилось более 3300 малышей. Одновременно с ним открылся перинатальный центр в Назрани. В конце апреля там появилось на свет 2507 детей. По словам главы Ингушетии, показатель детской смертности в республике снизился с 15,4 до 7%.

В перинатальном центре Пензы с 23 ноября 2017 года — даты его открытия — появились на свет почти 2 тыс. детей, а на приеме в отделении охраны репродуктивного здоровья перинатального центра по программе лечения бесплодия за тот же период побывали почти 1500 человек.

За три месяца работы перинатального центра в Ульяновске здесь родились уже свыше 300 детей, а в перинатальном центре в Якутске, построенном в условиях вечной мерзлоты, — 700 малышей за полтора месяца.