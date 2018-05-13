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Подростков будут отлавливать по ночам в Ростове
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Подростков будут отлавливать по ночам в Ростове 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Проверка в рамках операции «Твой выбор» по поиску детей и подростков в ночное время прошла накануне в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает мэрия города.
— Был организован и проведен межведомственный комиссионный рейд по общественным местам Кировского, Ленинского и Октябрьского районов города. Проверили ТЦ «РИО», парк им. М. Горького, сквер Строителей, сквер Оганова и набережную реки Дон, — передает пресс-служба ростовской администрации.
Также участники проверки посетили 5 семей, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.
— Мероприятие проходило с целью снизить вероятность несчастных случаев и вовлечения несовершеннолетних в правонарушения и преступления, — говорится на сайте мэрии.
Там же сообщается, что теперь такие рейды будут проводиться регулярно на территории Ростова-на-Дону — все лето.
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