Московская кинокомиссия отчиталась о работе за год

В Российском павильоне на 71-м Каннском фестивале прошла презентация Московской кинокомиссии, впервые представленной здесь год назад. Об этом в субботу, 12 мая, передает корреспондент «Ленты.ру» из Канн.

В презентации городской межведомственной комиссии по содействию организации съемок фильмов в городе Москве приняли участие спикеры: генеральный директор Роскино, автор проекта «Москва в движении» Екатерина Мцитуридзе , известный фотохудожник, соавтор проекта «Москва в движении» Антон Ланге, президент компании «Москино» Игорь Угольников , ответственный секретарь Московской Кинокомиссии Светлана Максимченко, представитель международного отдела Московской Кинокомиссии Валерий Купеев и исполнительный вице-президент AFCI Джесс Коноплиа.

Участники презентации рассказали о стратегических целях и результатах работы Московской кинокомиссии, проделанной за год, представив впечатляющие разработки, призванные популяризировать съемки в Москве и максимально облегчить их организацию. Современный сайт, базы данных с информацией для иностранных коллег, приложение с дополненной реальностью, фотопроект Антона Ланге и фильм, демонстрирующий локации столицы России — все эти проекты Роскино по инициативе Екатерины Мцитуридзе организовало меньше чем за год.

«В международной индустрии до недавних пор бытовало мнение, что в Москве снимать дорого и небезопасно. На самом деле сегодня это один из самых благоустроенных городов мира, проблемы безопасности остались далеко в 90-х, а разница в валютных курсах делает Москву удобной по сравнению с большинством европейских кинолокаций. Снимая Москву в Будапеште или Праге вы никогда не сможете передать дух нашего уникального мегаполиса, к тому же здесь множество архитектурных стилей похожих на другие города, что удобно и экономно для съемок», — рассказала о важности проекта «Москва в движении» Екатерина Мцитуридзе.

Среди услуг, которые предоставляет кинокомиссия: содействие в выборе локаций, рекомендации аккредитованных продакшнов, содействие в организации съемок (быстрая обратная связь — в течение 1 рабочего дня), разрешение на проведение киносъемок на территории города. Одна из задач комиссии — облегчить кинопроизводителям доступ к локациям, куда очень сложно попасть, в том числе к таким знаковым объектам, как метро, Кремлевская набережная, городские парки и т.д.

Для наглядного визаульного изображения разностилевых локаций города Екатерина Мцитуридзе инициировала многожанровый проект «Москва в движении», который включает в себя фотопроект, короткометражный фильм и мобильное приложение в формате AR (дополненная реальность). Гости павильона аплодисментами встретили премьерный показ короткометражного игрового фильма «Moscow in Motion», который был снят в Москве на самых сложно доступных объектах при поддержке городских и федеральных структур. Его производством занимались Роскино и компания Stereotactic.

Организатором Российского павильона на Каннском фестивале является официально представляющая российское кино за рубежом компания Роскино. Партнером Роскино выступает ПАО «Аэрофлот — российские авиалинии».