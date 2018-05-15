Московская кинокомиссия отчиталась о работе за год 

В Российском павильоне на 71-м Каннском фестивале прошла презентация Московской кинокомиссии, впервые представленной здесь год назад. Об этом в субботу, 12 мая, передает корреспондент «Ленты.ру» из Канн.
В презентации городской межведомственной комиссии по содействию организации съемок фильмов в городе Москве приняли участие спикеры: генеральный директор Роскино, автор проекта «Москва в движении» Екатерина Мцитуридзе, известный фотохудожник, соавтор проекта «Москва в движении» Антон Ланге, президент компании «Москино» Игорь Угольников, ответственный секретарь Московской Кинокомиссии Светлана Максимченко, представитель международного отдела Московской Кинокомиссии Валерий Купеев и исполнительный вице-президент AFCI Джесс Коноплиа.
Участники презентации рассказали о стратегических целях и результатах работы Московской кинокомиссии, проделанной за год, представив впечатляющие разработки, призванные популяризировать съемки в Москве и максимально облегчить их организацию. Современный сайт, базы данных с информацией для иностранных коллег, приложение с дополненной реальностью, фотопроект Антона Ланге и фильм, демонстрирующий локации столицы России — все эти проекты Роскино по инициативе Екатерины Мцитуридзе организовало меньше чем за год.
«В международной индустрии до недавних пор бытовало мнение, что в Москве снимать дорого и небезопасно. На самом деле сегодня это один из самых благоустроенных городов мира, проблемы безопасности остались далеко в 90-х, а разница в валютных курсах делает Москву удобной по сравнению с большинством европейских кинолокаций. Снимая Москву в Будапеште или Праге вы никогда не сможете передать дух нашего уникального мегаполиса, к тому же здесь множество архитектурных стилей похожих на другие города, что удобно и экономно для съемок», — рассказала о важности проекта «Москва в движении» Екатерина Мцитуридзе.
В апреле прошли два заседания Московской кинокомиссии, в результате которых поддержку получили 11 картин: «Притяжение 2» (реж. Федор Бондарчук), «Ампир V» (реж. Виктор Гинзбург) по роману Виктора Пелевина, «Ван Клиберн» (реж. Чад Хэртиган), «Один день Ивана Денисовича» (реж. Глеб Панфилов) по повести Александра Солженицына, «Француз» (реж. Андрей Смирнов), «Выжившая» (реж. Андрей Соколов), «Дети» (реж. Алена Званцова), «7 ужинов» (реж. Кирилл Плетнев), «Портрет незнакомца» (реж. Сергей Осипьян), «Призрак» (реж. Алексей Мамедов), «Московские тайны» (реж. Александр Баршак).
Среди услуг, которые предоставляет кинокомиссия: содействие в выборе локаций, рекомендации аккредитованных продакшнов, содействие в организации съемок (быстрая обратная связь — в течение 1 рабочего дня), разрешение на проведение киносъемок на территории города. Одна из задач комиссии — облегчить кинопроизводителям доступ к локациям, куда очень сложно попасть, в том числе к таким знаковым объектам, как метро, Кремлевская набережная, городские парки и т.д.
Для наглядного визаульного изображения разностилевых локаций города Екатерина Мцитуридзе инициировала многожанровый проект «Москва в движении», который включает в себя фотопроект, короткометражный фильм и мобильное приложение в формате AR (дополненная реальность). Гости павильона аплодисментами встретили премьерный показ короткометражного игрового фильма «Moscow in Motion», который был снят в Москве на самых сложно доступных объектах при поддержке городских и федеральных структур. Его производством занимались Роскино и компания Stereotactic.
Организатором Российского павильона на Каннском фестивале является официально представляющая российское кино за рубежом компания Роскино. Партнером Роскино выступает ПАО «Аэрофлот — российские авиалинии».