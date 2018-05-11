ЦКИ «Меридиан» приглашает представителей старшего поколения на праздничную программу «Танго Победы!»

Программа начнется 11 мая в 15 часов. Гостям встречи предстоит перенестись в те времена, когда ещё не существовало дискотек и модных клубов, а их роль с успехом заменяли танцплощадки. Ретро-программа «Танго Победы!» представит популярные мелодии прошлого.

В исполнении лауреатов вокальных конкурсов прозвучат знаменитые «Катюша» и «Огонёк», «Землянка», «Журавли» и другие, ставшие уже почти «народными» за всенародную к ним любовь песни военного и послевоенного времени. На танцплощадке будут звучать и песни современных авторов, которым настолько точно удалось передать атмосферу прошлых лет, что их песни практически невозможно отличить от созданных в далекие сороковые годы.

В этот вечер будет исполнено множество красивых танцев: от волнительного танго до быстрого фокстрота и, конечно, вальса — танца, любимого во все времена! Кроме того, среди участников будет разыграна праздничная лотерея и пройдут традиционные конкурсы на самую красивую пару, на лучшее исполнение «Барыни», цыганочки и танцевального попурри.