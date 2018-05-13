Главное о Буэнос‑Айресе + 7 неочевидных мест

Буэнос-Айрес или, как он был изначально назван, Город Пресвятейшей Троицы и Порт Богоматери Марии Покровительницы добрых ветров, — город на берегу серебряной реки Ла Плата, Париж Латинской Америки. Есть даже версия, что это самое романтическое место на земле. Если не верите, то поезжайте и убедитесь сами: в эвкалиптовых аллеях, манговых рощах, в тени деревьев и на лужайках, короче, везде, где только можно, целуются влюбленные, никого не стесняясь. Пожилые люди тоже не отстают: ходят парами, одеты с иголочки. И все они — девушки и парни, старики и подростки, богатые сеньоры и нищие, дома и в офисе, в поезде и в гостях — пьют мате (правильно с ударением на А) — напиток жгучий и горький, как судьба индейца. Аргентинец скорее забудет надеть трусы, чем взять с собой термос и «жербу мате». Кстати, такая привычка весьма полезна: мате содержит кофеин, минералы и много витаминов.

Родившиеся и проживающие в столице Аргентины называют себя «портеньос», то есть «связанные с портом». Сейчас в мире миграцию воспринимают неоднозначно, но только не в Аргентине. Здесь к этому явлению всегда относились положительно, ведь Аргентина — страна иммигрантов. Когда-то она широко открыла свои двери для приезжих — был принят ряд законов, облегчающих адаптацию иностранцев в Аргентине. Вновь прибывшим гарантировались различные льготы, свобода вероисповедания, толерантность в отношении их политических взглядов. Это объяснялось необходимостью заселения безжизненной аргентинской степи, в бескрайних просторах которой изредка встречались блуждающие гаучо и индейцы. В начале XX века в Аргентину буквально хлынули переселенцы из разных стран, тогда в нее въехали свыше полумиллиона мигрантов: итальянцы, ирландцы и греки, армяне и евреи, арабы и датчане, чехи, литовцы и поляки, украинцы, белорусы и русские.

Мост женщины и футуристический цветок

Буэнос-Айрес — город с архитектурой в европейском стиле: тайные уголки античности и эклектика, дворцы и замки эпохи Ренессанса, барокко и футуризм. Яркий пример стиля эклектика — Дворец Бароло (Palacio Barolo)— мистическое здание, выстроенное по мотивам «Божественной комедии» Данте Алигьери , символизирующее Ад, Чистилище и Рай, которое имеет много тайных символов. Также его называют латиноамериканским небоскребом.

Буэнос-Айрес — это также авангард и постмодернизм. Например, ультрасовременный разводной пешеходный Мост женщины в районе Пуэрто Мадеро (Puente de la Mujer, Puerto Madero). Профиль моста интерпретирован автором как фигура пары, которая танцует танго, где белая мачта представляет мужчину, а выгнутый силуэт моста — женщину. Кстати, о женщинах: феминисткам в Аргентине тоже определенно понравится — женщины занимают многие места в Национальном парламенте, на 30% больше, чем в США и Франции.

Еще один удивительный монумент — это гигантский футуристический цветок Флоралис (Floralis Genérica), который открывается с восходом, а закрывается с заходом. Эта «живая скульптура» находится у знаменитого зловещего вида здания юридического факультета университета Буэнос-Айреса (Facultad de Derecho).

Зачем сюда лететь на 20 часов?

Обелиск Буэнос-Айреса/Obelisco. Театр Колон/Teatro Colón

Майская площадь/Plaza de Mayo

Если вы впервые в БА, то обязаны прогуляться по Майской площади, которую окружают исторические здания: Розовый дом (Casa Rosada) — Президентский дворец и Главный кафедральный собор. Рядом с Майской площадью находится церковь Святого Игнасио (Parroquia de San Ignacio), первая в городе, рядом с которой чувствуется дух прошлого: дома колониального стиля с террасами, старинные фонари, улицы, выложенные каменным булыжником, иезуитский квартал Мансана де лас Лусес (район с тайными тоннелями). На Майском проспекте (Avenida de Mayo) находится знаменитое кафе Тортони — одно из первых кафе в городе, место встречи литераторов, интеллектуалов, политической элиты, где теперь посетители потягивают холодный сидр и закусывают эмпанадас. Empanadas — это пирожок, полноправное национальное блюдо Аргентины. Жизнь в Аргентине без эмпанадас представить себе совершенно невозможно, да и не нужно. Самые популярные разновидности этих сытных пирожков: carne (с мясом), carne picante (мясо и острый перец), pollo (с куриным мясом), jamón y queso (хамон и сыр), queso y cebolla (с сыром и луком), atún (с тунцом). Вечером в кафе Тортони звучат танго и классика.

Район Сан-Тельмо/San Telmo

Улица Defensa и площадь Dorrego в районе Сан-Тельмо по воскресеньям превращаются в огромную барахолку. Также здесь проводится уникальная ярмарка антиквариата, которая входит в десятку крупнейших в мире. Многочисленные антикварные магазины напоминают шикарные европейские дворцы.

Сан-Тельмо предлагает большой выбор ресторанов, где можно попробовать традиционное мясное блюдо асадо, которое подают на parrilla. Паррилья — сковородка, на которой находится безумное количество мяса всевозможных видов. В меню нередко предлагается асадо в том числе с коровьими гландами, почками и даже, простите, с бараньими яйцами, что, кстати, является деликатесом. Местные фавориты среди ресторанов — La Brigada, Gran Parrilla del Plata, El Desnivel.

На площади Доррего выступают профессиональные танцоры танго и музыканты. Но если вам этого мало, вы можете посмотреть танго в близлежащих барах или заказать вечер на танго-шоу, где вам подадут вино и еду во время выступлений. Одни из лучших шоу проводятся в Gala Tango и El Viejo Almacén

Бар Plaza Dorrego

На углу площади Доррего находится скромное кафе Plaza Dorrego, но не проходите мимо! Это кафе больше чем просто место, куда можно заскочить выпить кофе. В интерьере отразилась культурная жизнь Буэнос-Айреса: мозаичный пол, темные деревянные столы, старомодный бар и стены, покрытые старинными росписями. Когда сюда заходишь, возвращаешься в Аргентину 20-х годов, чувствуешь ее особенную атмосферу.

Русский православный храм

Первый православный храм, открытый в Южной Америке в 1901 году. На строительство храма пожертвовали свои средства Николай II , императрица Мария Федоровна, Иоанн Кронштадский, П. П. Боткин, Д. Ф. Самарин.

Эль Каминито и Ла Бока/El Caminito, La Boca

Ла Бока — первый в городе порт, через который в Аргентину вливались потоки иммигрантов со всего мира. Не трудно догадаться, что здесь селились не самые богатые искатели счастья. Ла Бока был когда-то вольным и бедным баррио на окраине чопорного и сытого Буэнос-Айреса, пристанищем поэтов и художников, певцов и музыкантов. Впрочем, и теперь Ла Бока остался бедным и не совсем безопасным районом, однако есть здесь одна улочка, застроенная разноцветными домиками, которая называется El Caminito. Эль Каминито — самая популярная улица, прославившаяся на весь мир тем, что здесь творили мировые знаменитости, такие как Карлос Гардель — певец танго, «креольский соловей», голос которого объявлен ЮНЕСКО «Памятью человечества». И Хуан де Диос Филиберто — известный поэт, создавший бессмертное танго «Каминито». Это улица-музей под открытым небом, с песнями и танцами. Здесь находится всемирно известный стадион клуба «Бока Жуниорс», созданный еще в 1905 году, который входит в список лучших клубов ФИФА. Также здесь полно сувениров и картин.

Кладбище Реколета/Cementerio de la Recoleta

Реколета — аристократический центр БА, роскошный жилой район с огромными зелеными парками, кафе и ресторанами, музеями и памятниками. Здесь находится одно из самых красивых в мире исторических, а также довольно необычных кладбищ Реколета, где можно полюбоваться старинными склепами. Для любителей искусства, особенно современного, неподалеку расположен культурный центр Реколета. Что немаловажно, вход в центр бесплатный.

Книжный магазин Атенео/El Ateneo Grand Splendid

Не забудьте посетить очаровательный книжный магазин Атенео, размещенный в здании бывшего театра. В его ложах оборудованы уютные читальные залы. На сцене можно выпить мате или кофе.

Палермо/Palermo

Престижный район с одним из самых больших зеленых парков города, где находятся два искусственных пруда, окруженных экзотической растительностью. Здесь рай для любителей природы и спорта: гольф-поле, поле для поло, планетарий, ипподром, велодром, зоопарк, ботанический и японский сады и очень-очень много роз. Все сплошь и рядом занимаются спортом, как, впрочем, и во всем Буэнос-Айресе. Неподалеку район Лас-Каньитас — место ночных клубов и ресторанов. Если вам нравятся престижные районы, то загляните и на Палермо Чико, чтобы полюбоваться на дома очень богатых людей.

Палермо Вьехо/Palermo Viejo

«Вьехо» переводится как «старый». Это район со старинными особняками, наполненный богемной атмосферой БА. Одна сторона здесь полна традиционно модных ресторанов, баров и бутиков. Другая же — андеграунд, встреча с оригинальным искусством города, полного жизни. В 80–90-х годах Палермо Вьехо был опасным местом, где с вас спокойно могли снять даже кроссовки. Теперь здесь много небольших галерей, которые поддерживают молодых перспективных художников. И много ярких граффити. Ищите их вокруг Avenida Juan B. Justo/Godoy Cruz. Вся хипстерская молодежь собирается в кафе на южной стороне площади Серрано. Они пьют утренний кофе и едят всеми обожаемые medialunas con dulce de leche (полумесяцы с вареньем из молока) — эдакие круассаны на аргентинский манер с вареной сгущенкой, которая считается национальным лакомством. Гуляя по этому кварталу, вы обязательно встретите байкеров и скейтеров, людей, выгуливающих своих собак. Здесь много залитых солнцем кафешек на срезанных углах домов. Площадь Серрано/Plaza Serrano — место, где по ночам работают бары и ночные клубы, а в дневное время клубы превращаются в магазины с местной дизайнерской одеждой. Интересен также своим минимализмом и простотой отель Home Hotel с ретро-мебелью в скандинавском стиле. Летом на заднем дворике здесь играют отличные диджеи, иногда за вертушки встает совладелец отеля, бывший музыкальный продюсер Depeche Mode

7 мест в Буэнос-Айресе, о которых не знают туристы

El Zanjón de Granados

Это настоящее путешествие к истокам Буэнос-Айреса. Волшебное пространство — исторические постройки, где сливаются поэзия, история и миф. Здесь находятся увлекательные архитектурные и археологические находки: отремонтированное старое здание с системой туннелей и рек, старые стены колониальных домов, полы, колодцы, канализационные ямы, которые были построены и разрушены в период с 1730 по 1865 год. Посетители могут совершить экскурсию по туннелям и узнать о загадочной истории Сан-Тельмо. Это место представляет собой самый важный археологический проект в Буэнос-Айресе. Если вы чувствуете, что видели все в БА, пожалуйста, посетите Эль Санхон.

Defensa 755, San Telmo, Buenos Aires, Argentina

Lа Catedral Club

Совершенно аутентичное место Lа Catedral Club, в котором необходимо побывать, чтобы научиться настоящему уличному танго. В конце XIX века 50% населения Аргентины составляли мигранты. Они — рабочий класс — танцевали кандомбе, абанеру, польку, мазурку и вальс, мешая эти танцы в культурном плавильном котле. Так зарождалось танго: в свободной атмосфере, впитывая ностальгические чувства чужестранцев, вначале в домах терпимости, а затем в салонах танго. Танец был популярен среди бедняков и молодых людей без предрассудков. После того как танго в 1913 году было завезено в Париж, а затем покорило всю Европу, танец был по достоинству оценен высшим обществом и у себя на родине, в Аргентине. В 2009 году ЮНЕСКО объявило танго культурным наследием человечества.

Вы, конечно, можете заказать танго-шоу в одном из концертных залов, чинно выпивая вино и закусывая, но почувствовать улицу, танцуя, закрыв глаза, с незнакомцем, можно только здесь.

El Mercado de las Pulgas, Palermo Viejo

И снова возвращаемся в Палермо Вьехо с его непременными хипстерами, пьющими кофе, высокими деревьями и мощеными тротуарами. Еще одно интересное местечко этого района — винтажный блошиный рынок, где продаются старинные лампы, старые игры и радио в стиле ретро. Предметы здесь сохранились в отличном состоянии, и цены вполне справедливые.

Ав. Альварес Томас и АВ. Dorrego, 54 / (0) 11-5382-6234

Villa 31 Трущобный квартал Деревня 31 находится в самом центре города. Все дома здесь — самострой, и считается, что в квартале живут самые криминальные слои населения. Некоторые зовут это местом, откуда обратной дороги уже нет. Самое необычное, что Villa 31 является частью района Ретиро — центрального и одного из самых богатых в городе. Здесь живут около 50 000 жителей и население с каждым годом растет. В районе через каждые 200-300 метров можно встретить полицейские патрули, но перед тем как идти вглубь, даже полиция несколько раз подумает. Однако на самом деле все не так страшно, в основном жители трущоб — бедные люди, которые не могут себе позволить нормальное жилье. Конечно, пролагать здесь туристический маршрут все же не стоит. Но если вам все-таки очень хочется посмотреть на темную сторону БА хотя бы издалека, то это можно сделать, прогулявшись со стороны автовокзала Ретиро или проехавшись на такси по автомобильной дороге Arturo Umberto Illia, которая проходит прямо над трущобой.

Feria de Mataderos

В часе езды от центра города находится ярмарка, посвященная аргентинской культуре и культуре гаучо. Она находится в баррио Матадерос, где живет рабочий класс. Это народный колоритный рынок, на лавках которого лежат изделия ручной работы, блюда региональной кухни, одежда и аксессуары коренных жителей и гаучо. Здесь много местных и мало туристов. Ярмарка сопровождается народными песнями, танцами и представлениями гаучо на лошадях. Также здесь можно заглянуть в небольшой музей гаучо.

Av. Lisandro de la Torre & Av. de los Corrales 1072, C1440 CABA

San Isidro

Сан Исидро находится приблизительно в 20 км от Буэнос-Айреса на север, до него легко добраться на поезде из БА. Сан Исидро известен своим неоготическим собором, старинными роскошными особняками и музеями. Небольшая часть города стоит на воде. Сан Исидро с массой красивых зданий утопает в зелени, людям здесь живется хорошо и спокойно. Исторический центр находится на площади Митре, в выходные дни в этом районе гудит ярмарка. Есть ряд достойных музеев с потрясающим видом на реку.

Balvanera

Район Балванера — не самый популярный среди туристов, чем, собственно, и привлекателен. Однако он действительно очень интересный, здесь из-за углов выглядывает бедная Латинская Америка без показухи. Во всяком случае это отличное место, чтобы дешево и очень сытно пообедать. В местных ресторанах подают огромные тарелки с огромными кусками мяса, что не может не радовать. Эти довольно простые и аутентичные места называются в Аргентине «bodegón», что можно перевести как «таверна». В таких тавернах представлен классический выбор блюд перуанской, боливийской и парагвайской кухни. Одной порции, скорее всего, хватит на двоих. Здесь, например, находится отличная дешевая пиццерия Pizzería La Posta, которая работает в этом районе уже более сорока лет, что не может не внушать уважения и доверия.

Hipólito Yrigoyen 2295