Брат Илона Маска хочет устроить революцию в американской еде

Ясным утром в Денвере ученики средней школы выяснили, как выращивать зелень с помощью Кимбала Маска, брата небезызвестного Илона Маска. В 90-х годах он помог своему старшему брату запустить Zip2 и компанию, которая позже стала PayPal . Сегодня же он занимается совершенно другим.

«Настоящая еда — это новый интернет, в том смысле, что молодые предприниматели сегодня начинают заниматься едой, пытаясь сделать настоящую, которая просто вкуснее. Это еда, которой вы доверяете, которой питаете свое тело и которой доверяете возможность кормить планету», рассказал Маск в интервью CBS

Маск все еще работает с предприятиями своего брата, Tesla и SpaceX . Но его личное предприятие стало делом всей жизни: замена высококалорийных продуктов более здоровыми. Маск всегда интересовался кулинарией, посещая кулинарную школу после того, как добился чего-то в мире технологий. Но трагедия с башнями-близнецами 2001 года сильно изменила его отношение.

«Я жил очень близко к Всемирным торговым центрам и, выглянув в окно, увидел падающие башни. Это было очень тяжелое переживание. Но в этом процессе меня пригласили волонтером готовить для пожарных еду. Это показало мне силу общества, показало, что еда объединяет, что настоящая еда может оживить людей даже в самых ужасных условиях».

Вместе с партнером Хьюго Матесоном Маск открыл своей первый ресторан The Kitchen в 2004 году. Затем The Kitchen расширилась до Kitchen Restaurant Group и начала обслуживать элитные рестораны и осуществлять доставку готовых блюд

Маск хочет убедиться, что независимо от того, где вы живете, фермер никогда не будет слишком далеко. Он пытается воплотить это в жизнь с бруклинским стартапом Square Roots, который превращает транспортные контейнеры в вертикальные городские фермы. В таких фермах два акра площади соответствуют открытому полю в 100 квадратных метров.

Поскольку количество американских фермеров неуклонно снижается, Маск не просто вкладывает средства в технологию для перемещения сельского хозяйства в будущего, а в будущее самих фермеров. В 2011 году он стал соучредителем некоммерческой организации Big Green, которая обеспечивает питанием школы, которые в нем больше всего нуждаются.

Сейас Big Green обслуживает 460 000 студентов в семи штатах и надеется достичь 1 миллиона до 2020 года.

«Иногда я говорю, что 90% детей никогда не брали почву в ладонь, никогда не выдергивали морковку из земли, никогда не срывали помидор-черри с веточки», говорит Кимбал. «И когда они это делает в первый раз, для них это как волшебный фокус. Их чувства оживают, чтобы понять, какой может быть на вкус настоящая пища».