Британцы создали бота-советчика по грудному вскармливанию

Британская организация «Start4Life» запускает интернет-бота, который будет помогать роженицам в грудном вскармливании. Робот будет отвечать на всевозможные вопросы матерей, чтобы женщины кормили как можно дольше, передаёт издание «Mirror».

Бот будет анализировать все вопросы женщин и, исходя из возраста ребёнка, давать развёрнутый ответ. Учёные надеются, что быстрые и качественные подсказки помогут женщинам в трудной ситуации.

Основной целью запуска интернет-робота является пропаганда грудного вскармливания. Согласно исследованию социологов, более 40% британских матерей перестают кормить грудью уже во втором месяце жизни младенца. По мнению врачей, основные причины отказа от брестфидинга лежат в психологических страхах.

Бот будет доступен бесплатно на разных платформах, включая Facebook Messenger и Amazon Alexa. Программа будет работать на английском языке.

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